RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2202220322042205

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 187
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:01

  airmax78 написав:
  Олежан написав:
  Козак-характерник написав:Біток перетворили маніпулі на овнокоїн. :) Стрижуть і лонгустів, і шортунів. Широким лезом. В обоє боки. Нікому пощади немає. :mrgreen: "Ринок". :mrgreen: Цирульня. Йопане казіно.

чего это?
вон макс78 за пару дней заработал 5000 баксов.
по 33к купил сейчас по 38к легко продать можно.

По 33333 - это самый высокий курс был по которому покупал. После этого во время последней просадки сработали ордера на 32000 и 31000. Сейчас средний курс 29000.

ЭТО СКОЛЬКО БИТКОВ ТЫ КУПИЛ?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
Повідомлень: 67
З нами з: 01.12.20
Подякував: 1 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 17:10

  Олежан написав:ЭТО СКОЛЬКО БИТКОВ ТЫ КУПИЛ?

Такие вопросы здесь задавать не принято. Вы же в реале у людей не спрашиваете, сколько у них денег и где лежат?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1326
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:01

Вот что пишут:
на бинансе люди слили объемов на сумму битков 2000 начиная с 39500
но маркетмейкер их сливы все удержал и цену особо не уронил :D
за минуту например слили на 784 битка

Сомневаюсь, что это были "люди". Это были сами подставные конторы ФРС, которые и накручивали пирамиду, а теперь сливаются и чтоб пока не падало, опять помогает печатный станок.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22027
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 2281 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:04

  hxbbgaf написав:Вот что пишут:
на бинансе люди слили объемов на сумму битков 2000 начиная с 39500
но маркетмейкер их сливы все удержал и цену особо не уронил :D
за минуту например слили на 784 битка

Сомневаюсь, что это были "люди". Это были сами подставные конторы ФРС, которые и накручивали пирамиду, а теперь сливаются и чтоб пока не падало, опять помогает печатный станок.


Без рептилоидов и иллюминатов картина неполная - опишите всю схему, плиз
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9057
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1755 раз.
Подякували: 3938 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:13

  zРадио написав:
  hxbbgaf написав:Вот что пишут:
на бинансе люди слили объемов на сумму битков 2000 начиная с 39500
но маркетмейкер их сливы все удержал и цену особо не уронил :D
за минуту например слили на 784 битка

Сомневаюсь, что это были "люди". Это были сами подставные конторы ФРС, которые и накручивали пирамиду, а теперь сливаются и чтоб пока не падало, опять помогает печатный станок.


Без рептилоидов и иллюминатов картина неполная - опишите всю схему, плиз


лучше не стоит, за нами следят

Зображення
Aviq
 
Повідомлень: 48
З нами з: 03.03.15
Подякував: 20 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

мда, 25 снова отменяется? кто-то шортит от 40?
DmitryK
 
Повідомлень: 570
З нами з: 24.05.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 14 січ, 2021 18:43

  phantom_systems написав:
  Олежан написав:ЭТО СКОЛЬКО БИТКОВ ТЫ КУПИЛ?

Такие вопросы здесь задавать не принято. Вы же в реале у людей не спрашиваете, сколько у них денег и где лежат?


osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 810
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2202220322042205
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Zebra, Искатель, ЛАД і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7140, 7141, 7142
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71414 195955710
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 січ, 2021 16:16
headshaker
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7354 1718669
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 12:02
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50543
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (17774)
14.01.2021 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.