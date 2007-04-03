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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:25
DmitryK написав:
мда, 25 снова отменяется? кто-то шортит от 40?
Звісно!
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Козак-характерник
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