Звісно!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:25
Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:36
Что же прикупить? Не привык в тезере сидеть. Эос вы зафукали, хотя потенциал роста у него есть. Всё остальное выросло и есть куда падать.
Выбор небольшой, или EOS или XRP. Но что-то обе монеты не радуют и не внушают доверия
Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
XRP может удвоится в цене в любой момент
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:54
А мож кефирчиком побаловаться, там каждый день 5..7% мона сделать )
... делайте хоть что-нибудь!
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