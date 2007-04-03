Звісно!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:25
Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:36
Что же прикупить? Не привык в тезере сидеть. Эос вы зафукали, хотя потенциал роста у него есть. Всё остальное выросло и есть куда падать.
Выбор небольшой, или EOS или XRP. Но что-то обе монеты не радуют и не внушают доверия
Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:38
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
XRP может удвоится в цене в любой момент
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:54
А мож кефирчиком побаловаться, там каждый день 5..7% мона сделать )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:38
Последние 4 дня тетерева перестали размножаться. Видимо вверх биток уже смысла тянуть нет - не ведутся хомяки с баксами по такой цене.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:41
Мы его не фукали,мы в нем сидим и....страдаем вслух Крипта-должна приносить людям ментальную боль,для этого-она и была придумана
Трон и ХТЗ еще пока не слишком оторвались от реальности.ХТЗ-такой же инвалид как и ЕОС
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:50
Как в этот раз разшифруем транзакции?? Засыпали что то..Каждый день.Снова одиниця на смену тренда вчера и тут же утром другая на кракосрочное павдение с последующим ростом(отскоком) 2-3дня на отработку полного сценария,от и до. Или нет?? По Вашим методичкам смотрим Киты путают следы
Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:36
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