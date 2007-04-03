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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2203220422052206

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 187
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 01:25

  DmitryK написав:мда, 25 снова отменяется? кто-то шортит от 40?

Звісно! :)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 08:36

Что же прикупить? Не привык в тезере сидеть. Эос вы зафукали, хотя потенциал роста у него есть. Всё остальное выросло и есть куда падать.

Выбор небольшой, или EOS или XRP. Но что-то обе монеты не радуют и не внушают доверия :?
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

XRP может удвоится в цене в любой момент
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 09:54

А мож кефирчиком побаловаться, там каждый день 5..7% мона сделать )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:38

Последние 4 дня тетерева перестали размножаться. Видимо вверх биток уже смысла тянуть нет - не ведутся хомяки с баксами по такой цене.
andrein
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:41

  Patr1ot написав:Что же прикупить? Не привык в тезере сидеть. Эос вы зафукали, хотя потенциал роста у него есть.


Мы его не фукали,мы в нем сидим и....страдаем вслух :mrgreen: Крипта-должна приносить людям ментальную боль,для этого-она и была придумана :lol:
Трон и ХТЗ еще пока не слишком оторвались от реальности.ХТЗ-такой же инвалид как и ЕОС
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:50

  andrein написав:Последние 4 дня тетерева перестали размножаться. Видимо вверх биток уже смысла тянуть нет - не ведутся хомяки с баксами по такой цене.


Как в этот раз разшифруем транзакции?? Засыпали что то..Каждый день.Снова одиниця на смену тренда вчера и тут же утром другая на кракосрочное павдение с последующим ростом(отскоком) 2-3дня на отработку полного сценария,от и до. Или нет?? По Вашим методичкам смотрим :D Киты путают следы :mrgreen:
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:36

  Patr1ot написав:Что же прикупить? Не привык в тезере сидеть

А навіщо сидіти? Що завгодно купяти, де волатильність є і торгувати інтрадей.
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