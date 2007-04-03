RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2204220522062207

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 187
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:36

  greenozon написав:Deltec Bank, the Bahamas-based bank that holds the reserves for the leading stablecoin issuer Tether, has revealed it has a “large position” in bitcoin and has been buying BTC since it was trading at $9,300.

Сами признались, что биткоин это пузырь в квадрате от пузыря USDT. :)
И все правильно, какой банк будет тратить депозиты уважаемых людей на сомнительное предприятие. Так можно и аккаунты от World of Tanks начать скупать. Хотя если за тетерева, то почему бы и нет. :)
andrein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1054
З нами з: 21.10.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:56

  andrein написав:Похоже что возможен ещё подскок для того, чтобы надеть на шишечку нерадивых трейдеров. :)

На куканчик! :)
Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29017
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1995 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:17

  andrein написав: Хотя если за тетерева, то почему бы и нет. :)

Козак-характерник
2
 
Повідомлень: 29017
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1995 раз.
Подякували: 2127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Прощёлкал crv... Купил TRX
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1950
З нами з: 13.07.16
Подякував: 342 раз.
Подякували: 413 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Красиво лохам второй раз на 39-40к напарили.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9576
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1238 раз.
Подякували: 1704 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:19

  Zebra написав:Красиво лохам второй раз на 39-40к напарили.

Дык кто им доктор. Мне думалось, что ещё на 38к ливанут.

  lrs7719 написав:Прощёлкал crv... Купил TRX

Тоже в него вхожу потихоньку. Через несколько месяцев тезера будет больше на троне, чем на бутериуме, так как комиссии там нолевые. Джастин Сан как человек не очень хороший, но бизнес ведёт жёстко. По фигу, что ПоС на троне кривой и всю сеть можно заддосить при большом желании. Иксы там можно делать.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1328
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:53

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Красиво лохам второй раз на 39-40к напарили.

Дык кто им доктор. Мне думалось, что ещё на 38к ливанут.

  lrs7719 написав:Прощёлкал crv... Купил TRX

Тоже в него вхожу потихоньку. Через несколько месяцев тезера будет больше на троне, чем на бутериуме, так как комиссии там нолевые.


Альта пока еще выглядит бодро.Трон закупать еще рано.У самого стоят отложенные ордера...Но,не по этим ценам.Ждемс. И не только по Трону.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 813
З нами з: 29.05.14
Подякував: 38 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:11

На какую точку входа по трону рассчитываете?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1328
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:40

...

  Patr1ot написав:Что же прикупить? Не привык в тезере сидеть. Эос вы зафукали, хотя потенциал роста у него есть. Всё остальное выросло и есть куда падать.

Выбор небольшой, или EOS или XRP. Но что-то обе монеты не радуют и не внушают доверия :?

ONT
aleexxxx
Аватар користувача
 
Повідомлень: 75
З нами з: 21.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2204220522062207
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7145, 7146, 7147
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71467 195986765
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 20:31
vladus17
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7354 1719326
Переглянути останнє повідомлення
Сер 13 січ, 2021 12:02
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50545
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.