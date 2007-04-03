|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29017
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1995 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 29017
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1995 раз.
- Подякували: 2127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 15:34
Прощёлкал crv... Купил TRX
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1950
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 18:06
Красиво лохам второй раз на 39-40к напарили.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9576
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1238 раз.
- Подякували: 1704 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:19
Zebra написав:
Красиво лохам второй раз на 39-40к напарили.
Дык кто им доктор. Мне думалось, что ещё на 38к ливанут.
lrs7719 написав:
Прощёлкал crv... Купил TRX
Тоже в него вхожу потихоньку. Через несколько месяцев тезера будет больше на троне, чем на бутериуме, так как комиссии там нолевые. Джастин Сан как человек не очень хороший, но бизнес ведёт жёстко. По фигу, что ПоС на троне кривой и всю сеть можно заддосить при большом желании. Иксы там можно делать.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1328
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 19:53
phantom_systems написав: Zebra написав:
Красиво лохам второй раз на 39-40к напарили.
Дык кто им доктор. Мне думалось, что ещё на 38к ливанут.
lrs7719 написав:
Прощёлкал crv... Купил TRX
Тоже в него вхожу потихоньку. Через несколько месяцев тезера будет больше на троне, чем на бутериуме, так как комиссии там нолевые.
Альта пока еще выглядит бодро.Трон закупать еще рано.У самого стоят отложенные ордера...Но,не по этим ценам.Ждемс. И не только по Трону.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 813
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 20:11
На какую точку входа по трону рассчитываете?
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1328
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|71467
|195986766
|
|
|7354
|1719326
|
Сер 13 січ, 2021 12:02
ЛОБ
|
|38
|50545
|
|