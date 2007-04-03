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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2205220622072208

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 187
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
61
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:25

  phantom_systems написав:На какую точку входа по трону рассчитываете?


0.0269, 0.0242, 0.02324, 0.0214, 0.1994 с увеличением закупа ниже по лестнице.Кривовато по уровням,но с запасом на исполнение в несколько десятков пипсов..Если дойдет...,а не дойдет,у меня нет страдания по Трону.Куча других монет.Трон малехо из "дерева выструган".Это вообще для краткосрочных сделок.Взял и на отскоке продал.В холд его снова набирать планирую при падении ниже 0.02 на усмотрение,по рынку...А так-нах..он нужен.С EOSом и то может быть выгоднее провтыкать,чем Трон по 0.03 набрать.Чисто мое мнение.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:34

Да в холд ничто из топовой альты сейчас не годится. Чисто гипотетически, если тезер и дефаи переползут на трон, это неслабо обвалит бутериум и поднимет трон. Кому нужен ПоС на бутериуме, если на троне он уже с нолевыми комиссиями и полностью совместимой ВМ для смарт-контрактов?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:18

  phantom_systems написав:Да в холд ничто из топовой альты сейчас не годится. Чисто гипотетически, если тезер и дефаи переползут на трон, это неслабо обвалит бутериум и поднимет трон. Кому нужен ПоС на бутериуме, если на троне он уже с нолевыми комиссиями и полностью совместимой ВМ для смарт-контрактов?


В ваших словах безусловно есть доля смысла,но смысл и крипта-это несовместимые вещи.Я всегда был холдером Трона,мне нравится эта монета.Набирал ее на низах и держал на морально волевых,до последнего,до пампа,но она мне как и Зэк,буквально "все кишки намотала",начав пампиться одной из последних и уже на падающем,коррекционном рынке в конце августа-начале сентября,что называется против рынка в целом,если мне память не изменяет.Поэтому,сейчас боюсь будет тоже самое.Но одно дело набрать ее по 0.009-.0.014,другое дело тарить по 0.025 даже."Ризныця е...И чы мала".Только под отскок и не более.Может и полетит хаи осенние перебивать...А может и нет..
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:59

Думаю, низы годовалой давности по топовой альте мы увидим не скоро. По деду так вообще никогда. На трон ниже 0,015 я сейчас не рассчитываю. Для этого дед должен не просто откорректироваться, а нормально так завалиться. 0,020 плюс-минус было бы неплохо.
phantom_systems
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