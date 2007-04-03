Додано: Суб 16 січ, 2021 02:35

зачем вам этот трон, когда есть атом, дефи штук 5, онт, ада. тот же нео/омг и то выглядят сильнее, чем трон. да и какой смысл в него лезть, проще уже тогда еос или какую-то иоту взять и так же париться, но у них шансов побольше вырасти будет. на долгосрок брать? так непонятно что будет с битком. краткосрок? будет стоять, пока остальные дадут нормальный профит. в чем смысл этой монеты? ath у нее не будет 100%, максимум 5 центов, если сильно повезет, и расти будет любое г



что по поводу ухода разраба из еос, да кому на это не все равно? найдут нового, пообещают новые крутые фичи и полетит еос со своего треугольника вверх