Додано: Суб 16 січ, 2021 12:25

Patr1ot написав: Многие криптоаналитики сейчас предрекают что всё будет расти на протяжении всего 2021 года, и альта тоже. Многие криптоаналитики сейчас предрекают чтобудет расти на протяжении всего 2021 года, и альта тоже.

дефляция - дальнейшее развитие реальной экономики.

ДАМП

До поры, до времени, т. к.И вот, что мы уже имеем во время переходного периода, который займет лет 10 - 20.1. Отрицательные процентные ставки по госбумагам и вкладам в ряде банков. Причем с каждым годом средств, размещенных под отрицательный процент становится все больше и больше.2. Роботизация и автоматизация на производстве, в сфере услуг.3. Начало выплат ежемесячного базового дохода, сначала в единичных случаях нищебродам, потом работающим, среднему классу, как разведка, а затем4. Лохдаун с последующими массовыми выплатами всем лохнутым. Возможно, базовый доход заменит пенсионную систему.В перспективе норм мидл-маркета - отрицательные ставки по вкладам и кредитам (или же нулевые), налог на накопительство, например, на средства, превышающие 50 000 долл / чел, чтобы деньги в реальной экономике постоянно циркулировали, а не вымывались, накапливаясь у небольшого кол-ва лиц, постепенное снижение цен и зарплат, биржевые колебания по убывающей волне. Например, золото сейчас стоит $1800, затем падает до $1400, потом растет до $1600, затем падает до $1200 с последующим ростом до $1400 и т. д. Т. е. абсолютная смена материальных ценностей - с прекрасного завтра на счастливое сегодня.Как все происходит сейчас?Ну дали челу на шару $2000, ну взял он и купил на них фьючерсы и биткоины с приставкой "будет тока дорожать". Ну подстригли его через некоторое время коротко или под нуль. А зная об убывающей волне, купит ли он подобные фьючерсы по принципу "купить и забыть". Скорее потратит на что-то из сектора реальной экономики.