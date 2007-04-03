|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:25
phantom_systems написав:
На какую точку входа по трону рассчитываете?
0.0269, 0.0242, 0.02324, 0.0214, 0.1994 с увеличением закупа ниже по лестнице.Кривовато по уровням,но с запасом на исполнение в несколько десятков пипсов..Если дойдет...,а не дойдет,у меня нет страдания по Трону.Куча других монет.Трон малехо из "дерева выструган".Это вообще для краткосрочных сделок.Взял и на отскоке продал.В холд его снова набирать планирую при падении ниже 0.02 на усмотрение,по рынку...А так-нах..он нужен.С EOSом и то может быть выгоднее провтыкать,чем Трон по 0.03 набрать.Чисто мое мнение.
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 22:34
Да в холд ничто из топовой альты сейчас не годится. Чисто гипотетически, если тезер и дефаи переползут на трон, это неслабо обвалит бутериум и поднимет трон. Кому нужен ПоС на бутериуме, если на троне он уже с нолевыми комиссиями и полностью совместимой ВМ для смарт-контрактов?
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1330
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:18
phantom_systems написав:
Да в холд ничто из топовой альты сейчас не годится. Чисто гипотетически, если тезер и дефаи переползут на трон, это неслабо обвалит бутериум и поднимет трон. Кому нужен ПоС на бутериуме, если на троне он уже с нолевыми комиссиями и полностью совместимой ВМ для смарт-контрактов?
В ваших словах безусловно есть доля смысла,но смысл и крипта-это несовместимые вещи.Я всегда был холдером Трона,мне нравится эта монета.Набирал ее на низах и держал на морально волевых,до последнего,до пампа,но она мне как и Зэк,буквально "все кишки намотала",начав пампиться одной из последних и уже на падающем,коррекционном рынке в конце августа-начале сентября,что называется против рынка в целом,если мне память не изменяет.Поэтому,сейчас боюсь будет тоже самое.Но одно дело набрать ее по 0.009-.0.014,другое дело тарить по 0.025 даже."Ризныця е...И чы мала".Только под отскок и не более.Может и полетит хаи осенние перебивать...А может и нет..
-
osafly
-
-
- Повідомлень: 815
- З нами з: 29.05.14
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 15 січ, 2021 23:59
Думаю, низы годовалой давности по топовой альте мы увидим не скоро. По деду так вообще никогда. На трон ниже 0,015 я сейчас не рассчитываю. Для этого дед должен не просто откорректироваться, а нормально так завалиться. 0,020 плюс-минус было бы неплохо.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1330
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 205 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 02:35
зачем вам этот трон, когда есть атом, дефи штук 5, онт, ада. тот же нео/омг и то выглядят сильнее, чем трон. да и какой смысл в него лезть, проще уже тогда еос или какую-то иоту взять и так же париться, но у них шансов побольше вырасти будет. на долгосрок брать? так непонятно что будет с битком. краткосрок? будет стоять, пока остальные дадут нормальный профит. в чем смысл этой монеты? ath у нее не будет 100%, максимум 5 центов, если сильно повезет, и расти будет любое г
что по поводу ухода разраба из еос, да кому на это не все равно? найдут нового, пообещают новые крутые фичи и полетит еос со своего треугольника вверх
-
spacemachine
-
-
- Повідомлень: 69
- З нами з: 27.06.19
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 10:23
spacemachine написав:
зачем вам этот трон, когда есть атом, дефи штук 5, онт, ада. тот же нео/омг и то выглядят сильнее, чем трон. да и какой смысл в него лезть, проще уже тогда еос или какую-то иоту взять и так же париться, но у них шансов побольше вырасти будет. на долгосрок брать? так непонятно что будет с битком. краткосрок? будет стоять, пока остальные дадут нормальный профит. в чем смысл этой монеты? ath у нее не будет 100%, максимум 5 центов, если сильно повезет, и расти будет любое г
что по поводу ухода разраба из еос, да кому на это не все равно? найдут нового, пообещают новые крутые фичи и полетит еос со своего треугольника вверх
Точно. Тоже не считаю уход разработчика EOS каким то мега fomo событием.
Если эфир взлетел, чем эос хуже.
Многие криптоаналитики сейчас предрекают что всё будет расти на протяжении всего 2021 года, и альта тоже.
Да, будут коррекции, но не больше 40%. Если будет коррекция больше 60%, то скорее всего это уже будет начало медвежего рынка.
По поводу ONT и других атомов. 4 года криптой интересуюсь, хз что это. Знаю neo, знаю XLM, ADA, EOS, трон. Остальное то такэ. Но с другой стороны если начнется альтсезон расти будет всё, и без разницы что Вы сейчас купите.
Кстати Байден хочет назначить председателем SEC бывшего главу CFTC Гари Генслера.
"В Соединенных Штатах Америки могут запретить торговать криптовалютами Ethereum и Ripple, считает Гари Генслер, бывший глава местного финансового регулятора — Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC). По мнению эксперта, альткоины обладают характеристиками ценных бумаг, поэтому их распространение в стране станет незаконным."
-
Patr1ot
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 22.03.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 10 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 12:25
Patr1ot написав:
Многие криптоаналитики сейчас предрекают что всё
будет расти на протяжении всего 2021 года, и альта тоже.
До поры, до времени, т. к. дефляция - дальнейшее развитие реальной экономики.
И вот, что мы уже имеем во время переходного периода, который займет лет 10 - 20.
1. Отрицательные процентные ставки по госбумагам и вкладам в ряде банков. Причем с каждым годом средств, размещенных под отрицательный процент становится все больше и больше.
2. Роботизация и автоматизация на производстве, в сфере услуг.
3. Начало выплат ежемесячного базового дохода, сначала в единичных случаях нищебродам, потом работающим, среднему классу, как разведка, а затем
4. Лохдаун с последующими массовыми выплатами всем лохДАМП
нутым. Возможно, базовый доход заменит пенсионную систему.
В перспективе норм мидл-маркета - отрицательные ставки по вкладам и кредитам (или же нулевые), налог на накопительство, например, на средства, превышающие 50 000 долл / чел, чтобы деньги в реальной экономике постоянно циркулировали, а не вымывались, накапливаясь у небольшого кол-ва лиц, постепенное снижение цен и зарплат, биржевые колебания по убывающей волне. Например, золото сейчас стоит $1800, затем падает до $1400, потом растет до $1600, затем падает до $1200 с последующим ростом до $1400 и т. д. Т. е. абсолютная смена материальных ценностей - с прекрасного завтра на счастливое сегодня.
Как все происходит сейчас?
Ну дали челу на шару $2000, ну взял он и купил на них фьючерсы и биткоины с приставкой "будет тока дорожать". Ну подстригли его через некоторое время коротко или под нуль. А зная об убывающей волне, купит ли он подобные фьючерсы по принципу "купить и забыть". Скорее потратит на что-то из сектора реальной экономики.
-
Аlександр
-
-
- Повідомлень: 3569
- З нами з: 10.04.08
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 257 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 14:10
phantom_systems написав:
у. Через несколько месяцев тезера будет больше на троне, чем на бутериуме, так как комиссии там нолевые. Джастин Сан как человек не очень хороший, но бизнес ведёт жёстко. По фигу, что ПоС на троне кривой и всю сеть можно заддосить при большом желании. Иксы там можно делать.
Зашёл 15% от выделенной суммы по 0.3
Надеюсь собрать весь пакет в коридоре от 0,26-0,3
-
lrs7719
-
-
- Повідомлень: 1951
- З нами з: 13.07.16
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 413 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 16 січ, 2021 15:34
Ну шооо, обновит Эфирка хаи седня?
Я ждуу
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33452
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2645 раз.
- Подякували: 3956 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:03
clientage Думаю, на след. неделе будет попытка
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1605
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|71503
|196007288
|
|
|7355
|1719905
|
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ
|
|38
|50594
|
|