ну вот отстрелили щас 1250 на Банане
А де чарты мона нашару поцупыть?
Раньше я у Кракена брал, но он ввел 2Ф-авторизацию, с которой я никак поладить не могу
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:08
ну вот отстрелили щас 1250 на Банане
А де чарты мона нашару поцупыть?
Раньше я у Кракена брал, но он ввел 2Ф-авторизацию, с которой я никак поладить не могу
... делайте хоть что-нибудь!
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