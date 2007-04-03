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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:08
ishvara написав:clientage
Думаю, на след. неделе будет попытка
ну вот отстрелили щас 1250 на Банане
А де чарты мона нашару поцупыть?
Раньше я у Кракена брал, но он ввел 2Ф-авторизацию, с которой я никак поладить не могу
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 16 січ, 2021 17:36
spacemachine написав:
зачем вам этот трон, когда есть атом, дефи штук 5, онт, ада. тот же нео/омг и то выглядят сильнее, чем трон. да и какой смысл в него лезть, проще уже тогда еос или какую-то иоту взять и так же париться, но у них шансов побольше вырасти будет.
Смысл в практическом применении. Убрать из бутериума стэйблы и дефаи, что останется? Криптокотики? Эфир классик такой же, как бутериум, но на нём нет ничего. Поэтому он и стоит почти ничего.
"В Соединенных Штатах Америки могут запретить торговать криптовалютами Ethereum и Ripple, считает Гари Генслер, бывший глава местного финансового регулятора — Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC). По мнению эксперта, альткоины обладают характеристиками ценных бумаг, поэтому их распространение в стране станет незаконным."
Он прав. Если рипл банить, тогда и бутериум за незаконное ICO. И остальных по списку.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 17:55
ishvara написав:clientage
Думаю, на след. неделе будет попытка
ИМХО, еще разок на 12 сходим и уже тада пойдем на 14?
... делайте хоть что-нибудь!
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