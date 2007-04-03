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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2206220722082209

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 188
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:08

  ishvara написав:clientage Думаю, на след. неделе будет попытка

ну вот отстрелили щас 1250 на Банане :(

А де чарты мона нашару поцупыть?
Раньше я у Кракена брал, но он ввел 2Ф-авторизацию, с которой я никак поладить не могу :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:36

  spacemachine написав:зачем вам этот трон, когда есть атом, дефи штук 5, онт, ада. тот же нео/омг и то выглядят сильнее, чем трон. да и какой смысл в него лезть, проще уже тогда еос или какую-то иоту взять и так же париться, но у них шансов побольше вырасти будет.

Смысл в практическом применении. Убрать из бутериума стэйблы и дефаи, что останется? Криптокотики? Эфир классик такой же, как бутериум, но на нём нет ничего. Поэтому он и стоит почти ничего.

"В Соединенных Штатах Америки могут запретить торговать криптовалютами Ethereum и Ripple, считает Гари Генслер, бывший глава местного финансового регулятора — Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC). По мнению эксперта, альткоины обладают характеристиками ценных бумаг, поэтому их распространение в стране станет незаконным."

Он прав. Если рипл банить, тогда и бутериум за незаконное ICO. И остальных по списку.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:55

  ishvara написав:clientage Думаю, на след. неделе будет попытка

ИМХО, еще разок на 12 сходим и уже тада пойдем на 14? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 2206220722082209
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