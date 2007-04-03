RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2206220722082209

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 188
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 16:08

  ishvara написав:clientage Думаю, на след. неделе будет попытка

ну вот отстрелили щас 1250 на Банане :(

А де чарты мона нашару поцупыть?
Раньше я у Кракена брал, но он ввел 2Ф-авторизацию, с которой я никак поладить не могу :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33477
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2646 раз.
Подякували: 3964 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:36

  spacemachine написав:зачем вам этот трон, когда есть атом, дефи штук 5, онт, ада. тот же нео/омг и то выглядят сильнее, чем трон. да и какой смысл в него лезть, проще уже тогда еос или какую-то иоту взять и так же париться, но у них шансов побольше вырасти будет.

Смысл в практическом применении. Убрать из бутериума стэйблы и дефаи, что останется? Криптокотики? Эфир классик такой же, как бутериум, но на нём нет ничего. Поэтому он и стоит почти ничего.

"В Соединенных Штатах Америки могут запретить торговать криптовалютами Ethereum и Ripple, считает Гари Генслер, бывший глава местного финансового регулятора — Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC). По мнению эксперта, альткоины обладают характеристиками ценных бумаг, поэтому их распространение в стране станет незаконным."

Он прав. Если рипл банить, тогда и бутериум за незаконное ICO. И остальных по списку.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 16 січ, 2021 17:55

  ishvara написав:clientage Думаю, на след. неделе будет попытка

ИМХО, еще разок на 12 сходим и уже тада пойдем на 14? 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33477
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2646 раз.
Подякували: 3964 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 05:28

  Patr1ot написав:
  spacemachine написав:зачем вам этот трон, когда есть атом, дефи штук 5, онт, ада. тот же нео/омг и то выглядят сильнее, чем трон. да и какой смысл в него лезть, проще уже тогда еос или какую-то иоту взять и так же париться, но у них шансов побольше вырасти будет. на долгосрок брать? так непонятно что будет с битком. краткосрок? будет стоять, пока остальные дадут нормальный профит. в чем смысл этой монеты? ath у нее не будет 100%, максимум 5 центов, если сильно повезет, и расти будет любое г

что по поводу ухода разраба из еос, да кому на это не все равно? найдут нового, пообещают новые крутые фичи и полетит еос со своего треугольника вверх


Точно. Тоже не считаю уход разработчика EOS каким то мега fomo событием.
Если эфир взлетел, чем эос хуже.
Многие криптоаналитики сейчас предрекают что всё будет расти на протяжении всего 2021 года, и альта тоже.
Да, будут коррекции, но не больше 40%. Если будет коррекция больше 60%, то скорее всего это уже будет начало медвежего рынка.

По поводу ONT и других атомов. 4 года криптой интересуюсь, хз что это. Знаю neo, знаю XLM, ADA, EOS, трон. Остальное то такэ. Но с другой стороны если начнется альтсезон расти будет всё, и без разницы что Вы сейчас купите.

Кстати Байден хочет назначить председателем SEC бывшего главу CFTC Гари Генслера.

"В Соединенных Штатах Америки могут запретить торговать криптовалютами Ethereum и Ripple, считает Гари Генслер, бывший глава местного финансового регулятора — Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC). По мнению эксперта, альткоины обладают характеристиками ценных бумаг, поэтому их распространение в стране станет незаконным." :roll:

я тоже 4 года интересуюсь, и признаю, что допустил большую ошибку, что не обращал раньше внимание на эти монеты (онт атом и тд), и долгое время смотрел только на старые проекты. и как показывает текущая ситуация - новые проекты очень даже хорошо теснят старые проекты, и более охотно капитал перетекает в них, т.к. они более современны/технологичны и тд
Востаннє редагувалось spacemachine в Нед 17 січ, 2021 05:49, всього редагувалось 1 раз.
spacemachine
 
Повідомлень: 71
З нами з: 27.06.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 05:31

  phantom_systems написав:Убрать из бутериума стэйблы и дефаи, что останется?

и зачем это делать? кто на такое решится? то то и дело, что никому это неинтересно и все это байки, которые года уже длятся, что якобы с эфира перейдут на еос\нео\троны\прочую хрень. примерная басня была еще с 2017 года, когда говорили, что все уйдут с битка и рулить будут альты. но что-то этого не происходит, и дед продолжает иметь все альты
а класик стоит, потому что он нахрен никому не нужен, когда есть эфир, который активно разрабатывают, в отличии от класика, как и биткеш и прочие форки битка. очевидные вещи такие тут пишу, разве вам это непонятно и так?
spacemachine
 
Повідомлень: 71
З нами з: 27.06.19
Подякував: 6 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 15:27

21,706 #ETH (26,218,705 USD) transferred from #Binance to unknown wallet
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10599
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 777 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 січ, 2021 16:19

  greenozon написав:21,706 #ETH (26,218,705 USD) transferred from #Binance to unknown wallet

Ребята, да почистите ваши профили и уберите эти "50 грн бунуса к депозиту"? Ей-богу... :wink:
sleazy
 
Повідомлень: 423
З нами з: 24.05.11
Подякував: 1584 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2206220722082209
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: phantom_systems і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7158, 7159, 7160
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71591 196029630
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 січ, 2021 17:13
Aps
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7355 1720387
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50602
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.