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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 16 січ, 2021 16:08
ishvara написав:clientage
Думаю, на след. неделе будет попытка
ну вот отстрелили щас 1250 на Банане
А де чарты мона нашару поцупыть?
Раньше я у Кракена брал, но он ввел 2Ф-авторизацию, с которой я никак поладить не могу
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 16 січ, 2021 17:36
spacemachine написав:
зачем вам этот трон, когда есть атом, дефи штук 5, онт, ада. тот же нео/омг и то выглядят сильнее, чем трон. да и какой смысл в него лезть, проще уже тогда еос или какую-то иоту взять и так же париться, но у них шансов побольше вырасти будет.
Смысл в практическом применении. Убрать из бутериума стэйблы и дефаи, что останется? Криптокотики? Эфир классик такой же, как бутериум, но на нём нет ничего. Поэтому он и стоит почти ничего.
"В Соединенных Штатах Америки могут запретить торговать криптовалютами Ethereum и Ripple, считает Гари Генслер, бывший глава местного финансового регулятора — Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC). По мнению эксперта, альткоины обладают характеристиками ценных бумаг, поэтому их распространение в стране станет незаконным."
Он прав. Если рипл банить, тогда и бутериум за незаконное ICO. И остальных по списку.
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Додано: Суб 16 січ, 2021 17:55
ishvara написав:clientage
Думаю, на след. неделе будет попытка
ИМХО, еще разок на 12 сходим и уже тада пойдем на 14?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 17 січ, 2021 05:28
Patr1ot написав: spacemachine написав:
зачем вам этот трон, когда есть атом, дефи штук 5, онт, ада. тот же нео/омг и то выглядят сильнее, чем трон. да и какой смысл в него лезть, проще уже тогда еос или какую-то иоту взять и так же париться, но у них шансов побольше вырасти будет. на долгосрок брать? так непонятно что будет с битком. краткосрок? будет стоять, пока остальные дадут нормальный профит. в чем смысл этой монеты? ath у нее не будет 100%, максимум 5 центов, если сильно повезет, и расти будет любое г
что по поводу ухода разраба из еос, да кому на это не все равно? найдут нового, пообещают новые крутые фичи и полетит еос со своего треугольника вверх
Точно. Тоже не считаю уход разработчика EOS каким то мега fomo событием.
Если эфир взлетел, чем эос хуже.
Многие криптоаналитики сейчас предрекают что всё будет расти на протяжении всего 2021 года, и альта тоже.
Да, будут коррекции, но не больше 40%. Если будет коррекция больше 60%, то скорее всего это уже будет начало медвежего рынка.
По поводу ONT и других атомов. 4 года криптой интересуюсь, хз что это. Знаю neo, знаю XLM, ADA, EOS, трон. Остальное то такэ. Но с другой стороны если начнется альтсезон расти будет всё, и без разницы что Вы сейчас купите.
Кстати Байден хочет назначить председателем SEC бывшего главу CFTC Гари Генслера.
"В Соединенных Штатах Америки могут запретить торговать криптовалютами Ethereum и Ripple, считает Гари Генслер, бывший глава местного финансового регулятора — Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CTFC). По мнению эксперта, альткоины обладают характеристиками ценных бумаг, поэтому их распространение в стране станет незаконным."
я тоже 4 года интересуюсь, и признаю, что допустил большую ошибку, что не обращал раньше внимание на эти монеты (онт атом и тд), и долгое время смотрел только на старые проекты. и как показывает текущая ситуация - новые проекты очень даже хорошо теснят старые проекты, и более охотно капитал перетекает в них, т.к. они более современны/технологичны и тд
Востаннє редагувалось spacemachine
в Нед 17 січ, 2021 05:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 17 січ, 2021 05:31
phantom_systems написав:
Убрать из бутериума стэйблы и дефаи, что останется?
и зачем это делать? кто на такое решится? то то и дело, что никому это неинтересно и все это байки, которые года уже длятся, что якобы с эфира перейдут на еос\нео\троны\прочую хрень. примерная басня была еще с 2017 года, когда говорили, что все уйдут с битка и рулить будут альты. но что-то этого не происходит, и дед продолжает иметь все альты
а класик стоит, потому что он нахрен никому не нужен, когда есть эфир, который активно разрабатывают, в отличии от класика, как и биткеш и прочие форки битка. очевидные вещи такие тут пишу, разве вам это непонятно и так?
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Додано: Нед 17 січ, 2021 15:27
21,706 #ETH (26,218,705 USD) transferred from #Binance to unknown wallet
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greenozon
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Додано: Нед 17 січ, 2021 16:19
greenozon написав:
21,706 #ETH (26,218,705 USD) transferred from #Binance to unknown wallet
Ребята, да почистите ваши профили и уберите эти "50 грн бунуса к депозиту"? Ей-богу...
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Додано: Нед 17 січ, 2021 17:37
spacemachine написав: phantom_systems написав:
Убрать из бутериума стэйблы и дефаи, что останется?
и зачем это делать? кто на такое решится? то то и дело, что никому это неинтересно и все это байки, которые года уже длятся, что якобы с эфира перейдут на еос\нео\троны\прочую хрень. примерная басня была еще с 2017 года, когда говорили, что все уйдут с битка и рулить будут альты.ш но что-то этого не происходит, и дед продолжает иметь все альты
а класик стоит, потому что он нахрен никому не нужен, когда есть эфир, который активно разрабатывают, в отличии от класика, как и биткеш и прочие форки битка. очевидные вещи такие тут пишу, разве вам это непонятно и так?
Если помните, тезер появился на деде через мастеркоин, теперь это омнилэйер. Потому что транзы на деде были слишком дорогие и межблочный интервал большой. Эфир, дескать, быстрый и дешёвый. Ну, медленнее деда сложно придумать, только вот транзы на бутериуме стали больше стоить, чем на деде. На кой оно такое нужно? Поэтому идёт перетекание тезера на трон. Что касается активной разработки, они столько раз запуск ПоС переносили, что куда уж больше. Думаю, все, кто залочил в нём свои монеты, через пару лет об этом пожалеют. Дед занял свою нишу как средство накопления и ничто его оттуда не выдавит в обозримом будущем. Бутериум вполне могут подвинуть с его пальмы.
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