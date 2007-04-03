Додано: Нед 17 січ, 2021 05:31

phantom_systems написав: Убрать из бутериума стэйблы и дефаи, что останется? Убрать из бутериума стэйблы и дефаи, что останется?

и зачем это делать? кто на такое решится? то то и дело, что никому это неинтересно и все это байки, которые года уже длятся, что якобы с эфира перейдут на еос\нео\троны\прочую хрень. примерная басня была еще с 2017 года, когда говорили, что все уйдут с битка и рулить будут альты. но что-то этого не происходит, и дед продолжает иметь все альтыа класик стоит, потому что он нахрен никому не нужен, когда есть эфир, который активно разрабатывают, в отличии от класика, как и биткеш и прочие форки битка. очевидные вещи такие тут пишу, разве вам это непонятно и так?