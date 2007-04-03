|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:46
По битку вижу что всего примерно 11% добавилось за 3 года.
было 16.784m, стало 18,590m.
А по эфиру не вижу по ссылке. Есть только текущее значение 114.300m, а как узнать на январь 2018?
-
Витаха
-
-
- Повідомлень: 240
- З нами з: 11.10.10
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 19 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|71625
|196049995
|
|
|7355
|1720825
|
П'ят 15 січ, 2021 23:58
ЛОБ
|
|38
|50606
|
|