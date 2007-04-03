По битку вижу что всего примерно 11% добавилось за 3 года.
было 16.784m, стало 18,590m.
А по эфиру не вижу по ссылке. Есть только текущее значение 114.300m, а как узнать на январь 2018?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
По битку вижу что всего примерно 11% добавилось за 3 года.
было 16.784m, стало 18,590m.
А по эфиру не вижу по ссылке. Есть только текущее значение 114.300m, а как узнать на январь 2018?
Додано: Пон 18 січ, 2021 12:47
В сусідів пильно стежать за крітпушкою
Росфинмониторинг начнет контролировать операции на сумму от 600 тыс. руб. Об этом написано в Федеральном законе от 13.07.2020 №208-ФЗ. Также, согласно этому закону, цепочка «ООО – банк – сотовый оператор – крипта – кэш» будет под контролем. И больше 50 тыс. руб. по этой схеме провести нельзя.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 18 січ, 2021 13:09
в январе 2018 было около 96 млн штук - вычисляется по графику на coinmarketcap - капитализация на дату делится на цену.
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