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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2207220822092210

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 188
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 10:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По битку вижу что всего примерно 11% добавилось за 3 года.
было 16.784m, стало 18,590m.

А по эфиру не вижу по ссылке. Есть только текущее значение 114.300m, а как узнать на январь 2018?
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 12:47

В сусідів пильно стежать за крітпушкою

Росфинмониторинг начнет контролировать операции на сумму от 600 тыс. руб. Об этом написано в Федеральном законе от 13.07.2020 №208-ФЗ. Также, согласно этому закону, цепочка «ООО – банк – сотовый оператор – крипта – кэш» будет под контролем. И больше 50 тыс. руб. по этой схеме провести нельзя.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 18 січ, 2021 13:09

  Витаха написав:По битку вижу что всего примерно 11% добавилось за 3 года.
было 16.784m, стало 18,590m.

А по эфиру не вижу по ссылке. Есть только текущее значение 114.300m, а как узнать на январь 2018?

в январе 2018 было около 96 млн штук - вычисляется по графику на coinmarketcap - капитализация на дату делится на цену.
Zebra
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  #<1 ... 2207220822092210
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