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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 18 січ, 2021 10:46
По битку вижу что всего примерно 11% добавилось за 3 года.
было 16.784m, стало 18,590m.
А по эфиру не вижу по ссылке. Есть только текущее значение 114.300m, а как узнать на январь 2018?
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Витаха
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Додано: Пон 18 січ, 2021 12:47
В сусідів пильно стежать за крітпушкою
Росфинмониторинг начнет контролировать операции на сумму от 600 тыс. руб. Об этом написано в Федеральном законе от 13.07.2020 №208-ФЗ. Также, согласно этому закону, цепочка «ООО – банк – сотовый оператор – крипта – кэш» будет под контролем. И больше 50 тыс. руб. по этой схеме провести нельзя.
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:09
Витаха написав:
По битку вижу что всего примерно 11% добавилось за 3 года.
было 16.784m, стало 18,590m.
А по эфиру не вижу по ссылке. Есть только текущее значение 114.300m, а как узнать на январь 2018?
в январе 2018 было около 96 млн штук - вычисляется по графику на coinmarketcap - капитализация на дату делится на цену.
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Zebra
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Додано: Пон 18 січ, 2021 13:57
Zebra написав: Витаха написав:
По битку вижу что всего примерно 11% добавилось за 3 года.
было 16.784m, стало 18,590m.
А по эфиру не вижу по ссылке. Есть только текущее значение 114.300m, а как узнать на январь 2018?
в январе 2018 было около 96 млн штук - вычисляется по графику на coinmarketcap - капитализация на дату делится на цену.
Это примерно +19%.
Я думал эмиссия эфира значительно больше. Значит может стрельнуть и на 2000$.
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Витаха
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Додано: Пон 18 січ, 2021 14:16
Пошла накрутка перед американской сессией для слива.
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hxbbgaf
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Додано: Пон 18 січ, 2021 16:08
какая еще сессия?
сегодня в США выходной
День Мартина Лютера Кинга
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J
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Додано: Пон 18 січ, 2021 20:41
J написав:
:roll:
какая еще сессия?
сегодня в США выходной
День Мартина Лютера Кинга
Все равно когда американцы просыпаются, торговля идет активнее. Значит, завтра будет основной слив.
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hxbbgaf
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:04
hxbbgaf написав: J написав:
:roll:
какая еще сессия?
сегодня в США выходной
День Мартина Лютера Кинга
Все равно когда американцы просыпаются, торговля идет активнее. Значит, завтра будет основной слив.
Что-то сливом и не пахнет. Похоже сейчас эфир тянет паровоз - идет на перехай...
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sleazy
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Додано: Вів 19 січ, 2021 11:29
sleazy написав:
Что-то сливом и не пахнет. Похоже сейчас эфир тянет паровоз - идет на перехай...
Для того и тянет, чтоб вечером нужные дяди слились.
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Додано: Вів 19 січ, 2021 12:13
Говорил же, что лаунчпады бинанса сделают иксы... Теперь посмотрите где inj и альфа-финанс. А там ещё листингов на половину бирж нет (а будут). Туда же пойдут агрегаторы ликвидности по дефаям.
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