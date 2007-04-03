Не знаю,я все злив по 1420 . Може і неправильно,важко сказати...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 січ, 2021 19:56
Не знаю,я все злив по 1420 . Може і неправильно,важко сказати...
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Додано: Вів 19 січ, 2021 20:16
Ну а перезаход по 1320 не планируете?
... делайте хоть что-нибудь!
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