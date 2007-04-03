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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 19 січ, 2021 19:56
hxbbgaf написав: sleazy написав:
Что-то сливом и не пахнет. Похоже сейчас эфир тянет паровоз - идет на перехай...
Для того и тянет, чтоб вечером нужные дяди слились.
Не знаю,я все злив по 1420 . Може і неправильно,важко сказати...
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Додано: Вів 19 січ, 2021 20:16
Ethereum написав: hxbbgaf написав: sleazy написав:
Что-то сливом и не пахнет. Похоже сейчас эфир тянет паровоз - идет на перехай...
Для того и тянет, чтоб вечером нужные дяди слились.
Не знаю,я все злив по 1420 . Може і неправильно,важко сказати...
Ну а перезаход по 1320 не планируете?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 19 січ, 2021 21:50
clientage написав: hxbbgaf написав: sleazy написав:
Что-то сливом и не пахнет. Похоже сейчас эфир тянет паровоз - идет на перехай...
Для того и тянет, чтоб вечером нужные дяди слились.
Не знаю,я все злив по 1420 . Може і неправильно,важко сказати...
Ну а перезаход по 1320 не планируете?
[/quote]
По 1200 ,якщо зможу. Але важко буде(( Є ще хороші монетки. Краще піти в темну
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Додано: Вів 19 січ, 2021 22:40
Эфир с 12-13 марта сделал 16 иксов. Волшебный мир криптовалют.
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Zebra
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Додано: Сер 20 січ, 2021 11:23
Zebra написав:
Эфир с 12-13 марта сделал 16 иксов. Волшебный мир криптовалют.
Теперь долгая дорога в ноль - в справедливую стоимость пустого места. Или быстрая, если Байден возьмется за пирамиды.
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hxbbgaf
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:05
Ethereum написав:
По 1200 ,якщо зможу. Але важко буде(( Є ще хороші монетки. Краще піти в темну
что порекомендуете? куда заходить?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Олежан
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:11
Олежан написав: Ethereum написав:
По 1200 ,якщо зможу. Але важко буде(( Є ще хороші монетки. Краще піти в темну
что порекомендуете? куда заходить?
На всю котлету с плечем в любую монету.
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Zebra
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:15
тонкий троллинг животных я не понимаю)
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
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Олежан
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