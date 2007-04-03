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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2208220922102211

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 188
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 19:56

  hxbbgaf написав:
  sleazy написав:Что-то сливом и не пахнет. Похоже сейчас эфир тянет паровоз - идет на перехай...

Для того и тянет, чтоб вечером нужные дяди слились.


Не знаю,я все злив по 1420 . Може і неправильно,важко сказати...
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 20:16

  Ethereum написав:
  hxbbgaf написав:
  sleazy написав:Что-то сливом и не пахнет. Похоже сейчас эфир тянет паровоз - идет на перехай...

Для того и тянет, чтоб вечером нужные дяди слились.


Не знаю,я все злив по 1420 . Може і неправильно,важко сказати...

Ну а перезаход по 1320 не планируете? :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 21:50

  clientage написав:
  hxbbgaf написав:
  sleazy написав:Что-то сливом и не пахнет. Похоже сейчас эфир тянет паровоз - идет на перехай...

Для того и тянет, чтоб вечером нужные дяди слились.


Не знаю,я все злив по 1420 . Може і неправильно,важко сказати...

Ну а перезаход по 1320 не планируете? :wink:[/quote]

По 1200 ,якщо зможу. Але важко буде(( Є ще хороші монетки. Краще піти в темну :D
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 22:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Эфир с 12-13 марта сделал 16 иксов. Волшебный мир криптовалют.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 11:23

  Zebra написав:Эфир с 12-13 марта сделал 16 иксов. Волшебный мир криптовалют.

Теперь долгая дорога в ноль - в справедливую стоимость пустого места. Или быстрая, если Байден возьмется за пирамиды.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:05

  Ethereum написав:
По 1200 ,якщо зможу. Але важко буде(( Є ще хороші монетки. Краще піти в темну :D

что порекомендуете? куда заходить?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:11

  Олежан написав:
  Ethereum написав:
По 1200 ,якщо зможу. Але важко буде(( Є ще хороші монетки. Краще піти в темну :D

что порекомендуете? куда заходить?

На всю котлету с плечем в любую монету.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

тонкий троллинг животных я не понимаю)
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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