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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2209221022112212

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 188
1) дно вже було пройдено
31%
58
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:50

  greenozon написав:для всіх, хто тримає в портфелі тезер - https://habr.com/ru/post/538198/


собаки лают корован идет!!!
diplomnet
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:50

  greenozon написав:для всіх, хто тримає в портфелі тезер - https://habr.com/ru/post/538198/

Нет сомнений, что 2021 будет годом стрижки.
Но, моей арбитражной системе все равно, она стабильно умножает капитал на этих движениях +10-15%% в месяц, хоть рынок падает, хоть растет. А учитывая ежедневный сложный процент, арбитраж утраивает капитал за год.
Zebra
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1
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:08

Интересная статья про тезер:
https://habr.com/ru/post/538198/
Patr1ot
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:08

  greenozon написав:для всіх, хто тримає в портфелі тезер - https://habr.com/ru/post/538198/

Вот когда говорят, что купили в марте 2020-го (еще и в тот день, когда оно упало и отскочило?), всегда начинают терзать сомнения в таких способностях. Не Ванга же это пишет.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

цель 12к-15к по битку
по эфиру 250-300
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:24

Что за очередной шит-шторм вокруг тезера? Ну, да, большинство торгов идёт к тезеру, а не реальному фиату. Потому что это банально удобнее и выгоднее. Биржам не нужна лицензия финрегулятора, так как стэйблы не являются фиатом. Юзеры не платят подоходный налог по той же причине. Обмен фантиков на фантики не приводит к прибыли или убытку в реальных деньгах. Обмен денег на фантики и обратно как раз приводит.

Зачем Коинбэйсу поддерживать тезер, если они продвигают свой USDC?
phantom_systems
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