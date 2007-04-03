Нет сомнений, что 2021 будет годом стрижки. Но, моей арбитражной системе все равно, она стабильно умножает капитал на этих движениях +10-15%% в месяц, хоть рынок падает, хоть растет. А учитывая ежедневный сложный процент, арбитраж утраивает капитал за год.
Что за очередной шит-шторм вокруг тезера? Ну, да, большинство торгов идёт к тезеру, а не реальному фиату. Потому что это банально удобнее и выгоднее. Биржам не нужна лицензия финрегулятора, так как стэйблы не являются фиатом. Юзеры не платят подоходный налог по той же причине. Обмен фантиков на фантики не приводит к прибыли или убытку в реальных деньгах. Обмен денег на фантики и обратно как раз приводит.
Зачем Коинбэйсу поддерживать тезер, если они продвигают свой USDC?