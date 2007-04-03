RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2210221122122213>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 189
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:50

  greenozon написав:для всіх, хто тримає в портфелі тезер - https://habr.com/ru/post/538198/


собаки лают корован идет!!!
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1823
З нами з: 03.03.14
Подякував: 10 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:50

  greenozon написав:для всіх, хто тримає в портфелі тезер - https://habr.com/ru/post/538198/

Нет сомнений, что 2021 будет годом стрижки.
Но, моей арбитражной системе все равно, она стабильно умножает капитал на этих движениях +10-15%% в месяц, хоть рынок падает, хоть растет. А учитывая ежедневный сложный процент, арбитраж утраивает капитал за год.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9589
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1241 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:08

Интересная статья про тезер:
https://habr.com/ru/post/538198/
Patr1ot
 
Повідомлень: 98
З нами з: 22.03.16
Подякував: 9 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:08

  greenozon написав:для всіх, хто тримає в портфелі тезер - https://habr.com/ru/post/538198/

Вот когда говорят, что купили в марте 2020-го (еще и в тот день, когда оно упало и отскочило?), всегда начинают терзать сомнения в таких способностях. Не Ванга же это пишет.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22036
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1610 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

цель 12к-15к по битку
по эфиру 250-300
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9589
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1241 раз.
Подякували: 1708 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:24

Что за очередной шит-шторм вокруг тезера? Ну, да, большинство торгов идёт к тезеру, а не реальному фиату. Потому что это банально удобнее и выгоднее. Биржам не нужна лицензия финрегулятора, так как стэйблы не являются фиатом. Юзеры не платят подоходный налог по той же причине. Обмен фантиков на фантики не приводит к прибыли или убытку в реальных деньгах. Обмен денег на фантики и обратно как раз приводит.

Зачем Коинбэйсу поддерживать тезер, если они продвигают свой USDC?
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1335
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:45

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Олежан написав:что порекомендуете? куда заходить?


Тебе скорее всего нужно подождать хороший отскок, чтобы входить в рынок.Сейчас биток вероятно поднимется до 37, а потом просядет до 27-30.Вот на этой просадке нужно брать перспективные альты из сектора дефай.
например,CRV по 1-1,2 UNI по 5-7.Также можешь присмотреться и к старой монетке ETC - долго уже в накоплении и потенциал роста такой же большой как у дефай.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 614
З нами з: 30.11.17
Подякував: 126 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:49

Уже давно замечено, что когда люди начинают продавать услуги, это означает большие убытки на поприще торговли.Желание компенсировать свои неудачи за счёт других.Среди наших героев процесс пошёл.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 614
З нами з: 30.11.17
Подякував: 126 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:56

  Zebra написав:цель 12к-15к по битку
по эфиру 250-300


Полосатый, тебе срочно нужно менять тактику работы на крипторынке.Ты в принципе смышлённый парень, но даёшь сильно маху.Если вспомнить как твой полтос депозита позволял тебе делать ставку на 7-8 битков, то невольно арифметика даёт цифру около 300 штук зелени недополученной прибыли.Подумай хорошенько, я по дружески советую.
ПС посмотри вон на Макса, по 27 глазом не моргнув и выше даже затарился.
ПС2 если кто то здесь всерьёз принял написанное Аирмаксом о покупках по 27-30. то спешу разочаровать - ничего он не покупал и в помине.Это что то очередного нервного срывчика, потроллить глупую толпу.Человек слившийся по 10 ещё долго не сможет психологически себя перебороть, чтобы на эти средства заново войти по 27.
Думай те. 8)
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 614
З нами з: 30.11.17
Подякував: 126 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:08

  Олежан написав:
  Ethereum написав:
По 1200 ,якщо зможу. Але важко буде(( Є ще хороші монетки. Краще піти в темну :D

что порекомендуете? куда заходить?


Прикупив різні,нижче 1300 сьогодні. І вам рекомендую. :D
Дати Вам наводку в приват?
Бонус за оформлення картки:
+50/100 грн КОКО Кард-Forward Bank http://lx4.me/c/H2odtdc8 +100 грн Монобанк https://monobank.ua/r/rkC6 +100 грн Sportbank https://sportbank.com.ua/r/?ref=07HG7Zw
Ethereum
 
Повідомлень: 1444
З нами з: 11.02.18
Подякував: 7 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2210221122122213>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, Zebra і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7170, 7171, 7172
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71717 196124012
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 22:07
Автор77
Валютный рынок в мире 1 ... 734, 735, 736
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7359 1722761
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 17:47
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50622
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (628)
20.01.2021 22:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.