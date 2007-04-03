Нет сомнений, что 2021 будет годом стрижки. Но, моей арбитражной системе все равно, она стабильно умножает капитал на этих движениях +10-15%% в месяц, хоть рынок падает, хоть растет. А учитывая ежедневный сложный процент, арбитраж утраивает капитал за год.
Что за очередной шит-шторм вокруг тезера? Ну, да, большинство торгов идёт к тезеру, а не реальному фиату. Потому что это банально удобнее и выгоднее. Биржам не нужна лицензия финрегулятора, так как стэйблы не являются фиатом. Юзеры не платят подоходный налог по той же причине. Обмен фантиков на фантики не приводит к прибыли или убытку в реальных деньгах. Обмен денег на фантики и обратно как раз приводит.
Зачем Коинбэйсу поддерживать тезер, если они продвигают свой USDC?
Тебе скорее всего нужно подождать хороший отскок, чтобы входить в рынок.Сейчас биток вероятно поднимется до 37, а потом просядет до 27-30.Вот на этой просадке нужно брать перспективные альты из сектора дефай. например,CRV по 1-1,2 UNI по 5-7.Также можешь присмотреться и к старой монетке ETC - долго уже в накоплении и потенциал роста такой же большой как у дефай.
Zebra написав:цель 12к-15к по битку по эфиру 250-300
Полосатый, тебе срочно нужно менять тактику работы на крипторынке.Ты в принципе смышлённый парень, но даёшь сильно маху.Если вспомнить как твой полтос депозита позволял тебе делать ставку на 7-8 битков, то невольно арифметика даёт цифру около 300 штук зелени недополученной прибыли.Подумай хорошенько, я по дружески советую. ПС посмотри вон на Макса, по 27 глазом не моргнув и выше даже затарился. ПС2 если кто то здесь всерьёз принял написанное Аирмаксом о покупках по 27-30. то спешу разочаровать - ничего он не покупал и в помине.Это что то очередного нервного срывчика, потроллить глупую толпу.Человек слившийся по 10 ещё долго не сможет психологически себя перебороть, чтобы на эти средства заново войти по 27. Думай те.