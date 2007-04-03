Додано: Сер 20 січ, 2021 21:12

Кучинелли написав: Zebra написав: цель 12к-15к по битку

по эфиру 250-300 цель 12к-15к по биткупо эфиру 250-300



Полосатый, тебе срочно нужно менять тактику работы на крипторынке. Полосатый, тебе срочно нужно менять тактику работы на крипторынке.

Ну конечно, нужно срочно входить в биток по 35к, а в эфир по 1300 пока подешевело, впереди хомячков ждет 100к и 3000 соответственно.То, что мои последние трейды были убыточны я тут и не скрываю, потому прекратил торговать в угадайку когда идет безумие, эти движения для азартных игроков - а моим деньгам нужна стабильность и прогнозируемость.Сейчас только арбитраж. Все еще открыт к сотрудничеству с крупным капиталом. Тема жива и позволит к концу года удвоить ваши деньги (или утроить, если не выводить прибыль), ликвидности на рынке предостаточно. Есть миллион долларов? - к концу года будет 2 миллиона. Мои услуги дорого не обойдутся. Есть настроенная система, которая активно развивается и поддерживается небольшой группой студентов, которые не будут знать сколько денег оборачивается, т.к. они пишут код и передают мне, я его тестирую на серверах и доступа к API-ключам они не имеют.Обьем торгов на одной из бирж на запущенном относительно небольшом депозите ежедневно увеличивается. Сейчас он у меня таков:Выхлоп 0.5-0.6% в среднем с оборота.Работать с множеством мелких депозитов и аккаунтов не получится, по двум простым причинам:1) каждую секунду на биржи отправляется сотни запросов с моих серверов, биржи фильтруют траффик, и любая задержка, или отказ в получении актуальных данных, либо бан на какое то время IP-адреса, или сетки IP-адресов, сводит на нет высокочастотную арбитражную работу - а тут все решают миллисекунды.2) комиссии - тоже важно, чем больше оборот, тем ниже комиссионные, и стремятся вплоть до 0%Потому оптимально до 3-4 аккаунтов на сервере.