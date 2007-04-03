Прикупив різні,нижче 1300 сьогодні. І вам рекомендую.
Дати Вам наводку в приват?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:08
Прикупив різні,нижче 1300 сьогодні. І вам рекомендую.
Дати Вам наводку в приват?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 21:12
Ну конечно, нужно срочно входить в биток по 35к, а в эфир по 1300 пока подешевело, впереди хомячков ждет 100к и 3000 соответственно.
То, что мои последние трейды были убыточны я тут и не скрываю, потому прекратил торговать в угадайку когда идет безумие, эти движения для азартных игроков - а моим деньгам нужна стабильность и прогнозируемость.
Сейчас только арбитраж. Все еще открыт к сотрудничеству с крупным капиталом. Тема жива и позволит к концу года удвоить ваши деньги (или утроить, если не выводить прибыль), ликвидности на рынке предостаточно. Есть миллион долларов? - к концу года будет 2 миллиона. Мои услуги дорого не обойдутся. Есть настроенная система, которая активно развивается и поддерживается небольшой группой студентов, которые не будут знать сколько денег оборачивается, т.к. они пишут код и передают мне, я его тестирую на серверах и доступа к API-ключам они не имеют.
Обьем торгов на одной из бирж на запущенном относительно небольшом депозите ежедневно увеличивается. Сейчас он у меня таков:
Выхлоп 0.5-0.6% в среднем с оборота.
Работать с множеством мелких депозитов и аккаунтов не получится, по двум простым причинам:
1) каждую секунду на биржи отправляется сотни запросов с моих серверов, биржи фильтруют траффик, и любая задержка, или отказ в получении актуальных данных, либо бан на какое то время IP-адреса, или сетки IP-адресов, сводит на нет высокочастотную арбитражную работу - а тут все решают миллисекунды.
2) комиссии - тоже важно, чем больше оборот, тем ниже комиссионные, и стремятся вплоть до 0%
Потому оптимально до 3-4 аккаунтов на сервере.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 20 січ, 2021 22:06, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:57
Справедливости ради стоит заметить, что Зебра хорошо спрогнозировал поход деда на 20к, когда он болтался между 9к и 12к, а бутериум и дефаи уже делали иксы. Я метил выше, в диапазон 25к-30к, там и начал выходить. Кто же его знал, что он 40к пробьёт после мартовских 4к, а бутериум вообще в небо выйдет. Сейчас становиться в лонг безответственно, разве что на качелях проехаться.
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:16
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:20
Бред.там прогнозов было вагон с тележкой.И когда 20. 20. 20 никак не давалось. он опустил планку до 15.Как бэ все и так знали. что рано поздно и 20 случится.не вижу подвига в упор.тебя кто то сейчас в лонг толкает?Дапашли тогда его.Я отвожу большую вероятность в лонг после хорошего отката.Но и оставляю некоторую вероятность и сразу. т к этого отката ждут очень многие.а фигу им
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:48
Я столько между стэйблами обычно делаю. Риск по факту отсутствует, но желателен большой оборот для снижения комиссий.
Додано: Чет 21 січ, 2021 03:54
Статья, конечно, любопытная, но... все, кто более-менее интересуются криптой, прекрасно знают изложенные в ней факты. И, тем не менее, спокойно продолжают, как ни в чем не бывало, юзать тезер. Но ведь и все знали, что биток рано или поздно обновит хай. Но практически никто не ожидал, что это произойдет вот так вот стремительно за 2 месяца. А про 42`000$ я вообще молчу...
Но Вот сейчас, вроде, как есть понимание, что после каждого халвинга цена прибавляет один ноль. А после 42'000$ курс в 100'000$ уже не представляется какой-то уж фантастикой, как, скажем, при курсе 10'000$. Хотя и не совсем понятно, за счет чего он прямо сейчас должен продолжить рост до таких отметок?
Но, давайте пофантазируем?
Предположим, что через месяц прокуратура Нью-Йорка, все-таки, заполучает какие-то там отчетные писульки Тезера, складывает 2+2 и делает "сенсационное открытие", что, таки, да - обеспечения хватит едва ли на 5-10%, приравнивает Тезер к One-коину, банит его для граждан США и подает в розыск на руководство "пирамиды". На рынке начинается паника и цепная реакция - все избавляются от USDT, скупая все, что только движется (включая мертвый рипл). И... вот вам и курс BTC 150`000 - 250`000$. Потом приходят к какому-то мировому соглашению. Народ успокаивается. До всех доходит, что биток не просто перекуплен, а очень-очень сильно перекуплен-перекуплен. Тренд разворачивается. Цена летит к 20'000-40`000$. Потому опять отскакивает к 100'000$ и, наконец, устаканивается где-то в районе плюс-минус 50'000$ и... начинается крипто-зима на 3 года до нового халвинга. Так?
Додано: Чет 21 січ, 2021 09:42
так если тетерев соскамится, то кто будет за него продавать? ну, я понимаю, желающих за него купить будет много, но никто ж не продаст
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