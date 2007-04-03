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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2211221222132214>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 189
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:08

  Олежан написав:
  Ethereum написав:
По 1200 ,якщо зможу. Але важко буде(( Є ще хороші монетки. Краще піти в темну :D

что порекомендуете? куда заходить?


Прикупив різні,нижче 1300 сьогодні. І вам рекомендую. :D
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:12

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:цель 12к-15к по битку
по эфиру 250-300


Полосатый, тебе срочно нужно менять тактику работы на крипторынке.

Ну конечно, нужно срочно входить в биток по 35к, а в эфир по 1300 пока подешевело, впереди хомячков ждет 100к и 3000 соответственно.

То, что мои последние трейды были убыточны я тут и не скрываю, потому прекратил торговать в угадайку когда идет безумие, эти движения для азартных игроков - а моим деньгам нужна стабильность и прогнозируемость.

Сейчас только арбитраж. Все еще открыт к сотрудничеству с крупным капиталом. Тема жива и позволит к концу года удвоить ваши деньги (или утроить, если не выводить прибыль), ликвидности на рынке предостаточно. Есть миллион долларов? - к концу года будет 2 миллиона. Мои услуги дорого не обойдутся. Есть настроенная система, которая активно развивается и поддерживается небольшой группой студентов, которые не будут знать сколько денег оборачивается, т.к. они пишут код и передают мне, я его тестирую на серверах и доступа к API-ключам они не имеют.

Обьем торгов на одной из бирж на запущенном относительно небольшом депозите ежедневно увеличивается. Сейчас он у меня таков:

Зображення

Выхлоп 0.5-0.6% в среднем с оборота.

Работать с множеством мелких депозитов и аккаунтов не получится, по двум простым причинам:
1) каждую секунду на биржи отправляется сотни запросов с моих серверов, биржи фильтруют траффик, и любая задержка, или отказ в получении актуальных данных, либо бан на какое то время IP-адреса, или сетки IP-адресов, сводит на нет высокочастотную арбитражную работу - а тут все решают миллисекунды.
2) комиссии - тоже важно, чем больше оборот, тем ниже комиссионные, и стремятся вплоть до 0%

Потому оптимально до 3-4 аккаунтов на сервере.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 20 січ, 2021 22:06, всього редагувалось 3 разів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:57

Справедливости ради стоит заметить, что Зебра хорошо спрогнозировал поход деда на 20к, когда он болтался между 9к и 12к, а бутериум и дефаи уже делали иксы. Я метил выше, в диапазон 25к-30к, там и начал выходить. Кто же его знал, что он 40к пробьёт после мартовских 4к, а бутериум вообще в небо выйдет. Сейчас становиться в лонг безответственно, разве что на качелях проехаться.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:16

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Ну конечно, нужно срочно входить в биток по 35к, а в эфир по 1300 пока подешевело


Это кто тебе и где такое нахлобучивает?
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:20

  phantom_systems написав:Справедливости ради стоит заметить, что Зебра хорошо спрогнозировал поход деда на 20к, когда он болтался между 9к и 12к, а бутериум и дефаи уже делали иксы. Я метил выше, в диапазон 25к-30к, там и начал выходить. Кто же его знал, что он 40к пробьёт после мартовских 4к, а бутериум вообще в небо выйдет. Сейчас становиться в лонг безответственно, разве что на качелях проехаться.


Бред.там прогнозов было вагон с тележкой.И когда 20. 20. 20 никак не давалось. он опустил планку до 15.Как бэ все и так знали. что рано поздно и 20 случится.не вижу подвига в упор.тебя кто то сейчас в лонг толкает?Дапашли тогда его.Я отвожу большую вероятность в лонг после хорошего отката.Но и оставляю некоторую вероятность и сразу. т к этого отката ждут очень многие.а фигу им :)
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:48

  Zebra написав:Сейчас только арбитраж. Все еще открыт к сотрудничеству с крупным капиталом. Тема жива и позволит к концу года удвоить ваши деньги (или утроить, если не выводить прибыль), ликвидности на рынке предостаточно.

Выхлоп 0.5-0.6% в среднем с оборота.

Я столько между стэйблами обычно делаю. Риск по факту отсутствует, но желателен большой оборот для снижения комиссий.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 03:54

  greenozon написав:для всіх, хто тримає в портфелі тезер - https://habr.com/ru/post/538198/


Статья, конечно, любопытная, но... все, кто более-менее интересуются криптой, прекрасно знают изложенные в ней факты. И, тем не менее, спокойно продолжают, как ни в чем не бывало, юзать тезер. Но ведь и все знали, что биток рано или поздно обновит хай. Но практически никто не ожидал, что это произойдет вот так вот стремительно за 2 месяца. А про 42`000$ я вообще молчу...

Но Вот сейчас, вроде, как есть понимание, что после каждого халвинга цена прибавляет один ноль. А после 42'000$ курс в 100'000$ уже не представляется какой-то уж фантастикой, как, скажем, при курсе 10'000$. Хотя и не совсем понятно, за счет чего он прямо сейчас должен продолжить рост до таких отметок?

Но, давайте пофантазируем?
Предположим, что через месяц прокуратура Нью-Йорка, все-таки, заполучает какие-то там отчетные писульки Тезера, складывает 2+2 и делает "сенсационное открытие", что, таки, да - обеспечения хватит едва ли на 5-10%, приравнивает Тезер к One-коину, банит его для граждан США и подает в розыск на руководство "пирамиды". На рынке начинается паника и цепная реакция - все избавляются от USDT, скупая все, что только движется (включая мертвый рипл). И... вот вам и курс BTC 150`000 - 250`000$. Потом приходят к какому-то мировому соглашению. Народ успокаивается. До всех доходит, что биток не просто перекуплен, а очень-очень сильно перекуплен-перекуплен. Тренд разворачивается. Цена летит к 20'000-40`000$. Потому опять отскакивает к 100'000$ и, наконец, устаканивается где-то в районе плюс-минус 50'000$ и... начинается крипто-зима на 3 года до нового халвинга. Так?
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 09:42

так если тетерев соскамится, то кто будет за него продавать? ну, я понимаю, желающих за него купить будет много, но никто ж не продаст
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:07

  DmitryK написав:так если тетерев соскамится, то кто будет за него продавать? ну, я понимаю, желающих за него купить будет много, но никто ж не продаст

Будут продавать за USD на Coinbase, Kraken, Bitstamp и т.д., а за USDT биток может стоить $1 млн. В конечном итоге, если соскамится 25 млрд виртуальных денег, то капитализации криптовалют будет нанесен мощнейший удар.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:20

Тетерев обеспечен не долларом, а биткоином по текущей рыночной цене. Напечатали 1млрд. USDT и купили битков по 15к , цена выросла до 30к - продали за 1млрд. USDT + 1млрд. USD. Профит. А те кто занёс им свой 1млрд. реальных долларов - сами себе злобные Буратины. :)
Зацените красоту игры.
andrein
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