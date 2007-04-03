Додано: Чет 21 січ, 2021 03:54

greenozon написав: для всіх, хто тримає в портфелі тезер - https://habr.com/ru/post/538198/ для всіх, хто тримає в портфелі тезер -

Статья, конечно, любопытная, но... все, кто более-менее интересуются криптой, прекрасно знают изложенные в ней факты. И, тем не менее, спокойно продолжают, как ни в чем не бывало, юзать тезер. Но ведь и все знали, что биток рано или поздно обновит хай. Но практически никто не ожидал, что это произойдет вот так вот стремительно за 2 месяца. А про 42`000$ я вообще молчу...Но Вот сейчас, вроде, как есть понимание, что после каждого халвинга цена прибавляет один ноль. А после 42'000$ курс в 100'000$ уже не представляется какой-то уж фантастикой, как, скажем, при курсе 10'000$. Хотя и не совсем понятно, за счет чего он прямо сейчас должен продолжить рост до таких отметок?Но, давайте пофантазируем?Предположим, что через месяц прокуратура Нью-Йорка, все-таки, заполучает какие-то там отчетные писульки Тезера, складывает 2+2 и делает "сенсационное открытие", что, таки, да - обеспечения хватит едва ли на 5-10%, приравнивает Тезер к One-коину, банит его для граждан США и подает в розыск на руководство "пирамиды". На рынке начинается паника и цепная реакция - все избавляются от USDT, скупая все, что только движется (включая мертвый рипл). И... вот вам и курс BTC 150`000 - 250`000$. Потом приходят к какому-то мировому соглашению. Народ успокаивается. До всех доходит, что биток не просто перекуплен, а очень-очень сильно перекуплен-перекуплен. Тренд разворачивается. Цена летит к 20'000-40`000$. Потому опять отскакивает к 100'000$ и, наконец, устаканивается где-то в районе плюс-минус 50'000$ и... начинается крипто-зима на 3 года до нового халвинга. Так?