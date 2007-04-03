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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2211221222132214

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 189
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:29

  andrein написав:Тетерев обеспечен не долларом, а биткоином по текущей рыночной цене. Напечатали 1млрд. USDT и купили битков по 15к , цена выросла до 30к - продали за 1млрд. USDT + 1млрд. USD. Профит. А те кто занёс им свой 1млрд. реальных долларов - сами себе злобные Буратины. :)
Зацените красоту игры.

Сигнальных транзакций не было?
Zebra
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