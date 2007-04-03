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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:29
andrein написав:
Тетерев обеспечен не долларом, а биткоином по текущей рыночной цене. Напечатали 1млрд. USDT и купили битков по 15к , цена выросла до 30к - продали за 1млрд. USDT + 1млрд. USD. Профит. А те кто занёс им свой 1млрд. реальных долларов - сами себе злобные Буратины.
Зацените красоту игры.
Сигнальных транзакций не было?
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