|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 11:29
andrein написав:
Тетерев обеспечен не долларом, а биткоином по текущей рыночной цене. Напечатали 1млрд. USDT и купили битков по 15к , цена выросла до 30к - продали за 1млрд. USDT + 1млрд. USD. Профит. А те кто занёс им свой 1млрд. реальных долларов - сами себе злобные Буратины.
Зацените красоту игры.
Сигнальных транзакций не было?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9593
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1245 раз.
- Подякували: 1712 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:20
Думаю, что значительная, если не большая, часть тезера принадлежит его же хозяевам. С его помощью зашли в топовую крипту на лоях в начале года, недавно вышли на хаях. Профит! Марк Карпелес с его ботами на Гоксе был детсадовцем по сравнению с ними. Не удивлюсь, если они решат вскоре пройти аудит и он покажет, что резервов более чем достаточно.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1337
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:47
sleazy написав:
И... вот вам и курс BTC 150`000 - 250`000$
Здесь $ заменяем на USDT.За доллар ничего не будет, хотя рынок поколбасит конечно...
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:48
Здесь я и отдаю должное Зебре, писали о выгодности покупки юсдт на укр биржах по сниженной цене.Совсем недавно было 26,ХХ, а уже к 28 подобрались.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 618
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 126 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 13:01
phantom_systems написав:
Думаю, что значительная, если не большая, часть тезера принадлежит его же хозяевам. С его помощью зашли в топовую крипту на лоях в начале года, недавно вышли на хаях. Профит! Марк Карпелес с его ботами на Гоксе был детсадовцем по сравнению с ними. Не удивлюсь, если они решат вскоре пройти аудит и он покажет, что резервов более чем достаточно.
в статті на хабрі є дата, коли буде вердикт суду над тезером
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 10619
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 200 раз.
- Подякували: 779 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 13:28
Zebra написав: andrein написав:
Тетерев обеспечен не долларом, а биткоином по текущей рыночной цене. Напечатали 1млрд. USDT и купили битков по 15к , цена выросла до 30к - продали за 1млрд. USDT + 1млрд. USD. Профит. А те кто занёс им свой 1млрд. реальных долларов - сами себе злобные Буратины.
Зацените красоту игры.
Сигнальных транзакций не было?
Штук 5 последних были 0.00025888. Что значит пока неясно, может на 25к идём.
-
andrein
-
-
- Повідомлень: 1072
- З нами з: 21.10.12
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:42
andrein написав: Zebra написав: andrein написав:
Тетерев обеспечен не долларом, а биткоином по текущей рыночной цене. Напечатали 1млрд. USDT и купили битков по 15к , цена выросла до 30к - продали за 1млрд. USDT + 1млрд. USD. Профит. А те кто занёс им свой 1млрд. реальных долларов - сами себе злобные Буратины.
Зацените красоту игры.
Сигнальных транзакций не было?
Штук 5 последних были 0.00025888. Что значит пока неясно, может на 25к идём.
Я думаю, в ноль. Как Байден начнет борьбу с финансовыми пирамидами, процесс пойдет быстрей.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22036
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2281 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Hotab
, vitaliian
, Zebra
і 7 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|71789
|196143935
|
|
|7360
|1723535
|
Чет 21 січ, 2021 09:59
ЛОБ
|
|38
|50638
|
|