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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2211221222132214

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 189
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 11:29

  andrein написав:Тетерев обеспечен не долларом, а биткоином по текущей рыночной цене. Напечатали 1млрд. USDT и купили битков по 15к , цена выросла до 30к - продали за 1млрд. USDT + 1млрд. USD. Профит. А те кто занёс им свой 1млрд. реальных долларов - сами себе злобные Буратины. :)
Зацените красоту игры.

Сигнальных транзакций не было?
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:20

Думаю, что значительная, если не большая, часть тезера принадлежит его же хозяевам. С его помощью зашли в топовую крипту на лоях в начале года, недавно вышли на хаях. Профит! Марк Карпелес с его ботами на Гоксе был детсадовцем по сравнению с ними. Не удивлюсь, если они решат вскоре пройти аудит и он покажет, что резервов более чем достаточно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  sleazy написав:И... вот вам и курс BTC 150`000 - 250`000$


Здесь $ заменяем на USDT.За доллар ничего не будет, хотя рынок поколбасит конечно...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:48

Здесь я и отдаю должное Зебре, писали о выгодности покупки юсдт на укр биржах по сниженной цене.Совсем недавно было 26,ХХ, а уже к 28 подобрались.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:01

  phantom_systems написав:Думаю, что значительная, если не большая, часть тезера принадлежит его же хозяевам. С его помощью зашли в топовую крипту на лоях в начале года, недавно вышли на хаях. Профит! Марк Карпелес с его ботами на Гоксе был детсадовцем по сравнению с ними. Не удивлюсь, если они решат вскоре пройти аудит и он покажет, что резервов более чем достаточно.


в статті на хабрі є дата, коли буде вердикт суду над тезером
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:28

  Zebra написав:
  andrein написав:Тетерев обеспечен не долларом, а биткоином по текущей рыночной цене. Напечатали 1млрд. USDT и купили битков по 15к , цена выросла до 30к - продали за 1млрд. USDT + 1млрд. USD. Профит. А те кто занёс им свой 1млрд. реальных долларов - сами себе злобные Буратины. :)
Зацените красоту игры.

Сигнальных транзакций не было?

Штук 5 последних были 0.00025888. Что значит пока неясно, может на 25к идём.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:42

  andrein написав:
  Zebra написав:
  andrein написав:Тетерев обеспечен не долларом, а биткоином по текущей рыночной цене. Напечатали 1млрд. USDT и купили битков по 15к , цена выросла до 30к - продали за 1млрд. USDT + 1млрд. USD. Профит. А те кто занёс им свой 1млрд. реальных долларов - сами себе злобные Буратины. :)
Зацените красоту игры.

Сигнальных транзакций не было?

Штук 5 последних были 0.00025888. Что значит пока неясно, может на 25к идём.

Я думаю, в ноль. Как Байден начнет борьбу с финансовыми пирамидами, процесс пойдет быстрей.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:33

  hxbbgaf написав:
  andrein написав:Штук 5 последних были 0.00025888. Что значит пока неясно, может на 25к идём.

Я думаю, в ноль. Как Байден начнет борьбу с финансовыми пирамидами, процесс пойдет быстрей.

Мы идем на 100К. Покупайте просадки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:46

  hxbbgaf написав:Я думаю, в ноль. Как Байден начнет борьбу с финансовыми пирамидами, процесс пойдет быстрей.

Так это, вроде ж доллар это пирамида. И скоро этими бумажками будем печки топить, или я запутался
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 15:48

  DmitryK написав:
  hxbbgaf написав:Я думаю, в ноль. Как Байден начнет борьбу с финансовыми пирамидами, процесс пойдет быстрей.

Так это, вроде ж доллар это пирамида. И скоро этими бумажками будем печки топить, или я запутался

Доллара много напечатали и он уже не пользуется спросом, вот и решили заработать на другой пирамиде.
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