|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:06
hxbbgaf написав: DmitryK написав: hxbbgaf написав:
Я думаю, в ноль. Как Байден начнет борьбу с финансовыми пирамидами, процесс пойдет быстрей.
Так это, вроде ж доллар это пирамида. И скоро этими бумажками будем печки топить, или я запутался
Доллара много напечатали и он уже не пользуется спросом, вот и решили заработать на другой пирамиде.
Пирамида - самая устойчивая строительная конструкция. Если ее правильно построить.
PS Кто-то успел словить дно? Или все-таки ждем 25К?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 37429
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 905 раз.
- Подякували: 4488 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:57
та вот хз. думаю до выходных понаблюдать, если не упадем ниже 30 можно немного втарить
-
DmitryK
-
-
- Повідомлень: 576
- З нами з: 24.05.08
- Подякував: 36 раз.
- Подякували: 138 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 січ, 2021 19:22
DmitryK написав:
та вот хз. думаю до выходных понаблюдать, если не упадем ниже 30 можно немного втарить
Прежде чем покупать, всегда задавайте себе вопрос - где будете продавать. Сходит ли биток еще на 35к - сомнительно - это около 10-15% от текущей цены. Стоит ли игра свечь.
Более вероятен дальнейший спуск вниз.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 9594
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 1245 раз.
- Подякували: 1712 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian
, Zebra
і 12 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|71832
|196153651
|
|
|7360
|1723682
|
Чет 21 січ, 2021 09:59
ЛОБ
|
|38
|50638
|
|