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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2212221322142215

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 189
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:06

  hxbbgaf написав:
  DmitryK написав:
  hxbbgaf написав:Я думаю, в ноль. Как Байден начнет борьбу с финансовыми пирамидами, процесс пойдет быстрей.

Так это, вроде ж доллар это пирамида. И скоро этими бумажками будем печки топить, или я запутался

Доллара много напечатали и он уже не пользуется спросом, вот и решили заработать на другой пирамиде.

Пирамида - самая устойчивая строительная конструкция. Если ее правильно построить.
PS Кто-то успел словить дно? Или все-таки ждем 25К?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

та вот хз. думаю до выходных понаблюдать, если не упадем ниже 30 можно немного втарить
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:22

  DmitryK написав:та вот хз. думаю до выходных понаблюдать, если не упадем ниже 30 можно немного втарить

Прежде чем покупать, всегда задавайте себе вопрос - где будете продавать. Сходит ли биток еще на 35к - сомнительно - это около 10-15% от текущей цены. Стоит ли игра свечь.
Более вероятен дальнейший спуск вниз.
Zebra
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