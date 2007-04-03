DmitryK написав:та вот хз. думаю до выходных понаблюдать, если не упадем ниже 30 можно немного втарить
Прежде чем покупать, всегда задавайте себе вопрос - где будете продавать. Сходит ли биток еще на 35к - сомнительно - это около 10-15% от текущей цены. Стоит ли игра свечь. Более вероятен дальнейший спуск вниз.
DmitryK написав:та вот хз. думаю до выходных понаблюдать, если не упадем ниже 30 можно немного втарить
Прежде чем покупать, всегда задавайте себе вопрос - где будете продавать. Сходит ли биток еще на 35к - сомнительно - это около 10-15% от текущей цены. Стоит ли игра свечь. Более вероятен дальнейший спуск вниз.
Не верю в дешевей биткоина, поэтому ставил бы вопрос так: остановится ли биткоин на 35к? Вряд ли. Поставил ордер на 30К - надеюсь на пробой.
DmitryK написав:та вот хз. думаю до выходных понаблюдать, если не упадем ниже 30 можно немного втарить
Прежде чем покупать, всегда задавайте себе вопрос - где будете продавать. Сходит ли биток еще на 35к - сомнительно - это около 10-15% от текущей цены. Стоит ли игра свечь. Более вероятен дальнейший спуск вниз.
Не верю в дешевей биткоина, поэтому ставил бы вопрос так: остановится ли биткоин на 35к? Вряд ли. Поставил ордер на 30К - надеюсь на пробой.
Этот чувак сегодня на моих глазах продал около 50 тысяч эфира по 1200. Поимел 13 млн, жалеет, что не поимел 35, когда цена была выше. Киты начали выходить - лохи как в супермаркетах накинулись на скидочку в -15% от исторического хая. https://twitter.com/DisenPepe
По логике. Если в 2020 активно заходили в биток институционалы, облегчая участь хомяков, и по факту, уже из Grayscale начался отток средств, то кто следующий должен в него заходить, чтоб гнать цену выше? Центробанки?
Глобально пост-халвинговому хайпу еще не конец - до середины-конца лета, верю, рынок бычий и может быть перехай > 100К. Но те, кто сейчас лонгует с маржиналкой, набирая позиции возле 30К, будут анально покараны, потому что пробитие вниз еще будет, и сквизануть можем и на 24К, и даже на 18К