RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2212221322142215

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 189
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:06

  hxbbgaf написав:
  DmitryK написав:
  hxbbgaf написав:Я думаю, в ноль. Как Байден начнет борьбу с финансовыми пирамидами, процесс пойдет быстрей.

Так это, вроде ж доллар это пирамида. И скоро этими бумажками будем печки топить, или я запутался

Доллара много напечатали и он уже не пользуется спросом, вот и решили заработать на другой пирамиде.

Пирамида - самая устойчивая строительная конструкция. Если ее правильно построить.
PS Кто-то успел словить дно? Или все-таки ждем 25К?
airmax78
 
Повідомлень: 37436
З нами з: 25.10.12
Подякував: 905 раз.
Подякували: 4489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 18:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

та вот хз. думаю до выходных понаблюдать, если не упадем ниже 30 можно немного втарить
DmitryK
 
Повідомлень: 576
З нами з: 24.05.08
Подякував: 36 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:22

  DmitryK написав:та вот хз. думаю до выходных понаблюдать, если не упадем ниже 30 можно немного втарить

Прежде чем покупать, всегда задавайте себе вопрос - где будете продавать. Сходит ли биток еще на 35к - сомнительно - это около 10-15% от текущей цены. Стоит ли игра свечь.
Более вероятен дальнейший спуск вниз.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9597
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 1712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:43

  Zebra написав:
  DmitryK написав:та вот хз. думаю до выходных понаблюдать, если не упадем ниже 30 можно немного втарить

Прежде чем покупать, всегда задавайте себе вопрос - где будете продавать. Сходит ли биток еще на 35к - сомнительно - это около 10-15% от текущей цены. Стоит ли игра свечь.
Более вероятен дальнейший спуск вниз.

Не верю в дешевей биткоина, поэтому ставил бы вопрос так: остановится ли биткоин на 35к? Вряд ли. Поставил ордер на 30К - надеюсь на пробой.
airmax78
 
Повідомлень: 37436
З нами з: 25.10.12
Подякував: 905 раз.
Подякували: 4489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 19:51

  airmax78 написав:
  Zebra написав:
  DmitryK написав:та вот хз. думаю до выходных понаблюдать, если не упадем ниже 30 можно немного втарить

Прежде чем покупать, всегда задавайте себе вопрос - где будете продавать. Сходит ли биток еще на 35к - сомнительно - это около 10-15% от текущей цены. Стоит ли игра свечь.
Более вероятен дальнейший спуск вниз.

Не верю в дешевей биткоина, поэтому ставил бы вопрос так: остановится ли биткоин на 35к? Вряд ли. Поставил ордер на 30К - надеюсь на пробой.

Этот чувак сегодня на моих глазах продал около 50 тысяч эфира по 1200. Поимел 13 млн, жалеет, что не поимел 35, когда цена была выше. Киты начали выходить - лохи как в супермаркетах накинулись на скидочку в -15% от исторического хая.
https://twitter.com/DisenPepe

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9597
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 1712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:01

Zebra весь мир криптовалют для меня ограничен одним словом - Биткоин. Ничего другого я не знаю и знать, пока не хочу. Эфир я бы тоже продал и забыл о нем.
airmax78
 
Повідомлень: 37436
З нами з: 25.10.12
Подякував: 905 раз.
Подякували: 4489 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:05

  airmax78 написав:Zebra весь мир криптовалют для меня ограничен одним словом - Биткоин. Ничего другого я не знаю и знать, пока не хочу. Эфир я бы тоже продал и забыл о нем.


У него и по битку была жырная позиция ~2000 штук (на скрине). Может еще держит, хз, в любом случае институцинальным лохам достанется.

https://twitter.com/DisenPepe/status/13 ... 89/photo/1
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9597
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 1712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По логике. Если в 2020 активно заходили в биток институционалы, облегчая участь хомяков, и по факту, уже из Grayscale начался отток средств, то кто следующий должен в него заходить, чтоб гнать цену выше? Центробанки?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9597
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1245 раз.
Подякували: 1712 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:24

Глобально пост-халвинговому хайпу еще не конец - до середины-конца лета, верю, рынок бычий и может быть перехай > 100К. Но те, кто сейчас лонгует с маржиналкой, набирая позиции возле 30К, будут анально покараны, потому что пробитие вниз еще будет, и сквизануть можем и на 24К, и даже на 18К
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9126
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1780 раз.
Подякували: 3974 раз.
 
Профіль
14
6
3
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:35

Из бутериума давно надо было выходить, сильно перекуплен. Сейчас динамика по деду интереснее, пробьёт ли 30к, и по другой топовой альте, которая хоть и просела к фиату, но к деду не вся красная.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 14.04.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2212221322142215
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7183, 7184, 7185
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
71840 196156194
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 20:55
zРадио
Валютный рынок в мире 1 ... 735, 736, 737
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7360 1723746
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 січ, 2021 09:59
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 50638
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.