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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2213221422152216

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 189
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Или все-таки ждем 25К?

27К :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Зебра, а откуда данные, что идет отток из грейскейл? то что я вижу, они только наращивают.
это кстати не их?
https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... e554WKDfHQ
DmitryK
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:40

  phantom_systems написав:Из бутериума давно надо было выходить, сильно перекуплен.

Эй, не ломайте кайф майнерам. :)

Востаннє редагувалось andrein в Чет 21 січ, 2021 21:58, всього редагувалось 1 раз.
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:42

  Zebra написав:По логике. Если в 2020 активно заходили в биток институционалы, облегчая участь хомяков, и по факту, уже из Grayscale начался отток средств, то кто следующий должен в него заходить, чтоб гнать цену выше? Центробанки?

Думаю, что инстуционалы как всегда - это Bitmain, Inosilicon, Nvidia и AMD. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:53

  DmitryK написав:Зебра, а откуда данные, что идет отток из грейскейл? то что я вижу, они только наращивают.
это кстати не их?
https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... e554WKDfHQ


Grayscale за сутки купили 8762 BTC на сумму $300 млн. BlackRock собирается инвестировать в фьючерсы на биткоин. Самое сильное истощение ликвидности за последние годы, за 30 дней вывели 270к битков. Дедушка Бидон запускает печатный станок на макс. мощность. Самое время стрижек, и биточка па 0, 12, 15, 25. Куда стриженное то девать, в совочек и в мусорку, может в другой пузырь, или в "оножезолото"?
Aviq
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 21:57

  andrein написав:
  phantom_systems написав:Из бутериума давно надо было выходить, сильно перекуплен.

Эй, не ломайте кайф майнерам. :)

У меня другая фигня майнится, но благодаря бутериуму сложность упала, так что всё гуд :)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:12

  DmitryK написав:Зебра, а откуда данные, что идет отток из грейскейл? то что я вижу, они только наращивают.
это кстати не их?
https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... e554WKDfHQ

В каком то телеграмм канале прочел. Может и неправда, я не слежу, вижу, что Тезер пошел на выход. Да и потом, 100 тысяч битков, при казалось бы колоссальной стоимости, это не так и много. У Coinbase 800+ тысяч битков. Институционалам нужно еще как минимум занести в Grayscale $24 млрд, чтоб купить битки у Coinbase.

А потом когда все токены битка будут проданы, на сцену выйдут разработчики, майнеры и сообщество и скажут, что покидают проект, будет теперь биток 2.0 - а старая версия будет что-то вроде коллекционного раритета на старых асиках домайниваться.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На Куна проблемы с авторизацией.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:33

  DmitryK написав:Зебра, а откуда данные, что идет отток из грейскейл? то что я вижу, они только наращивают.
это кстати не их?
https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... e554WKDfHQ

Жирный кошелек. Сложили все яйца в одну корзину. Будет смешно, если кто-то случайно найдет ключик от этого кошеля. :)
andrein
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:36

  Kriptogedon написав:На Куна проблемы с авторизацией.

запрацювало.
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