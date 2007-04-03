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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Зебра, а откуда данные, что идет отток из грейскейл? то что я вижу, они только наращивают.
это кстати не их?
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:40
Эй, не ломайте кайф майнерам.
Востаннє редагувалось andrein в Чет 21 січ, 2021 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:42
Думаю, что инстуционалы как всегда - это Bitmain, Inosilicon, Nvidia и AMD.
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:53
Grayscale за сутки купили 8762 BTC на сумму $300 млн. BlackRock собирается инвестировать в фьючерсы на биткоин. Самое сильное истощение ликвидности за последние годы, за 30 дней вывели 270к битков. Дедушка Бидон запускает печатный станок на макс. мощность. Самое время стрижек, и биточка па 0, 12, 15, 25. Куда стриженное то девать, в совочек и в мусорку, может в другой пузырь, или в "оножезолото"?
Додано: Чет 21 січ, 2021 21:57
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:12
В каком то телеграмм канале прочел. Может и неправда, я не слежу, вижу, что Тезер пошел на выход. Да и потом, 100 тысяч битков, при казалось бы колоссальной стоимости, это не так и много. У Coinbase 800+ тысяч битков. Институционалам нужно еще как минимум занести в Grayscale $24 млрд, чтоб купить битки у Coinbase.
А потом когда все токены битка будут проданы, на сцену выйдут разработчики, майнеры и сообщество и скажут, что покидают проект, будет теперь биток 2.0 - а старая версия будет что-то вроде коллекционного раритета на старых асиках домайниваться.
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:25
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На Куна проблемы с авторизацией.
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:33
Жирный кошелек. Сложили все яйца в одну корзину. Будет смешно, если кто-то случайно найдет ключик от этого кошеля.
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