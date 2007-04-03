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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2214221522162217

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 189
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:59

  andrein написав:
  DmitryK написав:Зебра, а откуда данные, что идет отток из грейскейл? то что я вижу, они только наращивают.
это кстати не их?
https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... e554WKDfHQ

Жирный кошелек. Сложили все яйца в одну корзину. Будет смешно, если кто-то случайно найдет ключик от этого кошеля. :)

Или как в боевиках будет - гениальное ограбление тупого CEO Grayscale - врываются в дом бывшие спецназовцы / морские котики / мафиози, берут в заложники жену, детей, пушку ко лбу, кладут ему листик с адресом, куда перевести эти 100 тысяч битков .
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:06

  Zebra написав:Тезер пошел на выход


Что ты имеешь в виду? Они ж вчера очередную порцию эмиссии на 0,5 ярда сделали
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:26

  zРадио написав:
  Zebra написав:Тезер пошел на выход


Что ты имеешь в виду? Они ж вчера очередную порцию эмиссии на 0,5 ярда сделали

https://stablecoinstats.com/

слежу на этом ресурсе, сегодня -100 млн
Zebra
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