Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 21 січ, 2021 22:59
andrein написав:
Жирный кошелек. Сложили все яйца в одну корзину. Будет смешно, если кто-то случайно найдет ключик от этого кошеля.
Или как в боевиках будет - гениальное ограбление тупого CEO Grayscale - врываются в дом бывшие спецназовцы / морские котики / мафиози, берут в заложники жену, детей, пушку ко лбу, кладут ему листик с адресом, куда перевести эти 100 тысяч битков .
Zebra
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Додано: Чет 21 січ, 2021 23:06
Zebra написав:
Тезер пошел на выход
Что ты имеешь в виду? Они ж вчера очередную порцию эмиссии на 0,5 ярда сделали
zРадио
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Додано: Чет 21 січ, 2021 23:26
zРадио написав: Zebra написав:
Тезер пошел на выход
Что ты имеешь в виду? Они ж вчера очередную порцию эмиссии на 0,5 ярда сделали
https://stablecoinstats.com/
слежу на этом ресурсе, сегодня -100 млн
Zebra
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