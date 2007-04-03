Жирный кошелек. Сложили все яйца в одну корзину. Будет смешно, если кто-то случайно найдет ключик от этого кошеля.
Или как в боевиках будет - гениальное ограбление тупого CEO Grayscale - врываются в дом бывшие спецназовцы / морские котики / мафиози, берут в заложники жену, детей, пушку ко лбу, кладут ему листик с адресом, куда перевести эти 100 тысяч битков .
airmax78 написав:Ну где реки крови? Ни один ордер так и не сработал. Так надеялся по 30ке купить.
А чем тебя не устраивает 22-24К?
Zebra написав:Так и будет. Это не фондовый рынок, тут заливать вертолетными деньгами и выкупать активы с печатного станка никто не будет.
Да. Но я все же не разделяю твое мнение о глобальном развороте и возврате на 12-14К. До 18 месяцев после халвинга длится бычий рынок, и на прежние лои уже не возвращается. Сейчас еще рано завершаться хайпу - нет еще признаков наличия на рынке денег "чистильщиков обуви". Вообще не похоже на осень 2017-го. На весну - похоже. Тогда тоже сперва хорошо взлетели, затем на время скорректировались, и вперед на новые высоты
zРадио написав:Да. Но я все же не разделяю твое мнение о глобальном развороте и возврате на 12-14К. До 18 месяцев после халвинга длится бычий рынок, и на прежние лои уже не возвращается. Сейчас еще рано завершаться хайпу - нет еще признаков наличия на рынке денег "чистильщиков обуви". Вообще не похоже на осень 2017-го. На весну - похоже. Тогда тоже сперва хорошо взлетели, затем на время скорректировались, и вперед на новые высоты
Всему есть предел. Больше долларовой массы этот трэшак вряд ли может стоить. Я ж говорю, разве что если будет решено таким образом похоронить финансовую систему, тогда да, могут накрутить с печатного станка.
zРадио написав:Да. Но я все же не разделяю твое мнение о глобальном развороте и возврате на 12-14К. До 18 месяцев после халвинга длится бычий рынок, и на прежние лои уже не возвращается. Сейчас еще рано завершаться хайпу - нет еще признаков наличия на рынке денег "чистильщиков обуви". Вообще не похоже на осень 2017-го. На весну - похоже. Тогда тоже сперва хорошо взлетели, затем на время скорректировались, и вперед на новые высоты
На 3-4 тысячи уже не вернется, на 12-15 - вопрос времени.