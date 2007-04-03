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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2215221622172218>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 189
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 22:59

  andrein написав:
  DmitryK написав:Зебра, а откуда данные, что идет отток из грейскейл? то что я вижу, они только наращивают.
это кстати не их?
https://bitinfocharts.com/bitcoin/addre ... e554WKDfHQ

Жирный кошелек. Сложили все яйца в одну корзину. Будет смешно, если кто-то случайно найдет ключик от этого кошеля. :)

Или как в боевиках будет - гениальное ограбление тупого CEO Grayscale - врываются в дом бывшие спецназовцы / морские котики / мафиози, берут в заложники жену, детей, пушку ко лбу, кладут ему листик с адресом, куда перевести эти 100 тысяч битков .
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:06

  Zebra написав:Тезер пошел на выход


Что ты имеешь в виду? Они ж вчера очередную порцию эмиссии на 0,5 ярда сделали
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 23:26

  zРадио написав:
  Zebra написав:Тезер пошел на выход


Что ты имеешь в виду? Они ж вчера очередную порцию эмиссии на 0,5 ярда сделали

https://stablecoinstats.com/

слежу на этом ресурсе, сегодня -100 млн
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Реки крови с шерстью.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:44

  Zebra написав:Реки крови с шерстью.


Нужно больше крови и больше шерсти. Купившие по 30-31к, типа по-дешевке, должны осознать отчаяние и продать в убыток
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:46

  zРадио написав:
  Zebra написав:Реки крови с шерстью.


Нужно больше крови и больше шерсти. Купившие по 30-31к, типа по-дешевке, должны осознать отчаяние и продать в убыток

Так и будет. Это не фондовый рынок, тут заливать вертолетными деньгами и выкупать активы с печатного станка никто не будет.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:49

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну где реки крови? Ни один ордер так и не сработал. Так надеялся по 30ке купить.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 00:50

  airmax78 написав:Ну где реки крови? Ни один ордер так и не сработал. Так надеялся по 30ке купить.


А чем тебя не устраивает 22-24К?

  Zebra написав:Так и будет. Это не фондовый рынок, тут заливать вертолетными деньгами и выкупать активы с печатного станка никто не будет.


Да. Но я все же не разделяю твое мнение о глобальном развороте и возврате на 12-14К. До 18 месяцев после халвинга длится бычий рынок, и на прежние лои уже не возвращается. Сейчас еще рано завершаться хайпу - нет еще признаков наличия на рынке денег "чистильщиков обуви". Вообще не похоже на осень 2017-го. На весну - похоже. Тогда тоже сперва хорошо взлетели, затем на время скорректировались, и вперед на новые высоты
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 01:02

  zРадио написав:Да. Но я все же не разделяю твое мнение о глобальном развороте и возврате на 12-14К. До 18 месяцев после халвинга длится бычий рынок, и на прежние лои уже не возвращается. Сейчас еще рано завершаться хайпу - нет еще признаков наличия на рынке денег "чистильщиков обуви". Вообще не похоже на осень 2017-го. На весну - похоже. Тогда тоже сперва хорошо взлетели, затем на время скорректировались, и вперед на новые высоты

Всему есть предел. Больше долларовой массы этот трэшак вряд ли может стоить. Я ж говорю, разве что если будет решено таким образом похоронить финансовую систему, тогда да, могут накрутить с печатного станка.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 01:03

  zРадио написав:Да. Но я все же не разделяю твое мнение о глобальном развороте и возврате на 12-14К. До 18 месяцев после халвинга длится бычий рынок, и на прежние лои уже не возвращается. Сейчас еще рано завершаться хайпу - нет еще признаков наличия на рынке денег "чистильщиков обуви". Вообще не похоже на осень 2017-го. На весну - похоже. Тогда тоже сперва хорошо взлетели, затем на время скорректировались, и вперед на новые высоты

На 3-4 тысячи уже не вернется, на 12-15 - вопрос времени.
Zebra
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