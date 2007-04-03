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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 січ, 2021 01:13
Zebra написав:
На 3-4 тысячи уже не вернется, на 12-15 - вопрос времени.
Что-то не сходится. Либо хай должен быть выше 42К, либо коррекция - ниже 10К. По крайней мере исходя из прошлых пост-халвинговых забегов. Если 42К - это конец, то коррекция может быть вплоть до 7К. Но скорее, это еще не все. Летом стрельнем к 100К+, а затем уйдем в длинное пике с возвратом на 20к. А потом очередной цикл
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 01:18
zРадио написав: Zebra написав:
На 3-4 тысячи уже не вернется, на 12-15 - вопрос времени.
Что-то не сходится. Либо хай должен быть выше 42К, либо коррекция - ниже 10К. По крайней мере исходя из прошлых пост-халвинговых забегов. Если 42К - это конец, то коррекция может быть вплоть до 7К. Но скорее, это еще не все. Летом стрельнем к 100К+, а затем уйдем в длинное пике с возвратом на 20к. А потом очередной цикл
Аплитуда колебаний после каждого халвинга становится меньше. Уже в 6-7 раз он не сложится как было от 20к до 3к,
но в 3.5 раза от 42к - вполне.
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 01:29
Zebra написав:
Аплитуда колебаний после каждого халвинга становится меньше. Уже в 6-7 раз он не сложится как было от 20к до 3к,
но в 3.5 раза от 42к - вполне.
Хз-хз. 2013-й хай 1150, лой через год 185 (16%). 2017-й хай 19800, лой через год 3200 (16%)
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Додано: П'ят 22 січ, 2021 01:40
zРадио написав: Zebra написав:
Аплитуда колебаний после каждого халвинга становится меньше. Уже в 6-7 раз он не сложится как было от 20к до 3к,
но в 3.5 раза от 42к - вполне.
Хз-хз. 2013-й хай 1150, лой через год 185 (16%). 2017-й хай 19800, лой через год 3200 (16%)
Да, все так. Но в этот раз похода на 6к не будет, это анрил в обозримом будущем, мировая инфляция денег уже не даст.
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