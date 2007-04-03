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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2215221622172218

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.7 5 189
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 189
Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 01:13

  Zebra написав:На 3-4 тысячи уже не вернется, на 12-15 - вопрос времени.


Что-то не сходится. Либо хай должен быть выше 42К, либо коррекция - ниже 10К. По крайней мере исходя из прошлых пост-халвинговых забегов. Если 42К - это конец, то коррекция может быть вплоть до 7К. Но скорее, это еще не все. Летом стрельнем к 100К+, а затем уйдем в длинное пике с возвратом на 20к. А потом очередной цикл
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 01:18

  zРадио написав:
  Zebra написав:На 3-4 тысячи уже не вернется, на 12-15 - вопрос времени.


Что-то не сходится. Либо хай должен быть выше 42К, либо коррекция - ниже 10К. По крайней мере исходя из прошлых пост-халвинговых забегов. Если 42К - это конец, то коррекция может быть вплоть до 7К. Но скорее, это еще не все. Летом стрельнем к 100К+, а затем уйдем в длинное пике с возвратом на 20к. А потом очередной цикл

Аплитуда колебаний после каждого халвинга становится меньше. Уже в 6-7 раз он не сложится как было от 20к до 3к,
но в 3.5 раза от 42к - вполне.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 01:29

  Zebra написав:Аплитуда колебаний после каждого халвинга становится меньше. Уже в 6-7 раз он не сложится как было от 20к до 3к,
но в 3.5 раза от 42к - вполне.


Хз-хз. 2013-й хай 1150, лой через год 185 (16%). 2017-й хай 19800, лой через год 3200 (16%)
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 01:40

  zРадио написав:
  Zebra написав:Аплитуда колебаний после каждого халвинга становится меньше. Уже в 6-7 раз он не сложится как было от 20к до 3к,
но в 3.5 раза от 42к - вполне.


Хз-хз. 2013-й хай 1150, лой через год 185 (16%). 2017-й хай 19800, лой через год 3200 (16%)

Да, все так. Но в этот раз похода на 6к не будет, это анрил в обозримом будущем, мировая инфляция денег уже не даст.
Zebra
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