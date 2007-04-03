Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 23 січ, 2021 15:46
Вчера было
А седня кефир по 1215 )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Суб 23 січ, 2021 18:00
phantom_systems это движ в обратную сторону, так потенциал падения к нулю есть у всех монет
spacemachine
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Додано: Суб 23 січ, 2021 18:06
spacemachine написав: phantom_systems
это движ в обратную сторону, так потенциал падения к нулю есть у всех монет
Какая разница, шорт или лонг, был бы результат в плюс
phantom_systems
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Додано: Суб 23 січ, 2021 23:33
Козак, куда пропал, похвастайся своими трейдерскими успехами.
Zebra
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Додано: Суб 23 січ, 2021 23:39
В козака напевно тих монет ,як гною)
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Ethereum
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Додано: Нед 24 січ, 2021 01:31
Ethereum написав:
В козака напевно тих монет ,як гною)
Я на фючах торгую.
Zebra написав:
Козак, куда пропал, похвастайся своими трейдерскими успехами.
За січень. Були й збиткові дні. Трошки погарячкував. Відійшов від методи. Жадібність.
Козак-характерник
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Додано: Нед 24 січ, 2021 08:40
А чего график не показываешь?)) И внизу скрыл поле "соотношение прибыли/убытка"))). Коэффициент прибыльности это соотношение прибыльных и убыточных дней... Можно 17дней по 10уе в день тянуть и за 5 дней спустить 1000уе. Судя по твоим словам, что меняешь тактику, значит истина где то рядом...
OptiX
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Додано: Нед 24 січ, 2021 14:58
osafly написав: airmax78 написав:
Докупил еще бетховена па30К. Сработали ордера.
Счастье то какое
И где ж сегодня по таким ценам раздавали?? 31400 вижу минимум
Это позавчера во время просадки произошло. У меня нет времени постоянно следить. В конце дня глянул: оп, а там уже позиция в биткоинах выросла. Ну и ок.
Такого дешевого биткоина мы больше не увидим.
airmax78
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Додано: Нед 24 січ, 2021 18:19
osafly
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Додано: Нед 24 січ, 2021 22:50
clientage написав:
Вчера было
А седня кефир по 1215 )
А седня ужо по 1315...
Торгуємо криптовалютою безпечно-вебгаманець: https://trustee.deals/link/1RjE0RDR
Ethereum
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