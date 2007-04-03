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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2220222122222223>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 15:46

Вчера было
А седня кефир по 1215 )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 18:00

phantom_systems
это движ в обратную сторону, так потенциал падения к нулю есть у всех монет
spacemachine
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 18:06

  spacemachine написав:phantom_systems
это движ в обратную сторону, так потенциал падения к нулю есть у всех монет

Какая разница, шорт или лонг, был бы результат в плюс
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 23:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козак, куда пропал, похвастайся своими трейдерскими успехами.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 січ, 2021 23:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В козака напевно тих монет ,як гною)
Торгуємо криптовалютою безпечно-вебгаманець:
https://trustee.deals/link/1RjE0RDR
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 01:31

  Ethereum написав:В козака напевно тих монет ,як гною)

Я на фючах торгую.

  Zebra написав:Козак, куда пропал, похвастайся своими трейдерскими успехами.

За січень. Були й збиткові дні. Трошки погарячкував. Відійшов від методи. Жадібність. :oops:
Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 08:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А чего график не показываешь?)) И внизу скрыл поле "соотношение прибыли/убытка"))). Коэффициент прибыльности это соотношение прибыльных и убыточных дней... Можно 17дней по 10уе в день тянуть и за 5 дней спустить 1000уе. Судя по твоим словам, что меняешь тактику, значит истина где то рядом...
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 14:58

  osafly написав:
  airmax78 написав:Докупил еще бетховена па30К. Сработали ордера.


Счастье то какое :lol: И где ж сегодня по таким ценам раздавали?? 31400 вижу минимум

Это позавчера во время просадки произошло. У меня нет времени постоянно следить. В конце дня глянул: оп, а там уже позиция в биткоинах выросла. Ну и ок.
Такого дешевого биткоина мы больше не увидим.
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 18:19

  airmax78 написав:Такого дешевого биткоина мы больше не увидим.


:lol: :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 22:50

  clientage написав:Вчера было
А седня кефир по 1215 )


А седня ужо по 1315... :D
Торгуємо криптовалютою безпечно-вебгаманець:
https://trustee.deals/link/1RjE0RDR
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  #<1 ... 2220222122222223>
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