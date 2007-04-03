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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 січ, 2021 23:19
Ethereum написав: clientage написав:
Вчера было
А седня кефир по 1215 )
А седня ужо по 1315...
Ждемс 1415 этой ночью?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 25 січ, 2021 03:04
clientage написав:
Ждемс 1415 этой ночью?
Дождались. На моменте 1460.
ETH-BTC 0.045
Откуда они дрова везут?
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