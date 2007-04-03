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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2220222122222223

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Нед 24 січ, 2021 23:19

  Ethereum написав:
  clientage написав:Вчера было
А седня кефир по 1215 )


А седня ужо по 1315... :D

Ждемс 1415 этой ночью? :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 03:04

  clientage написав:Ждемс 1415 этой ночью? :)

Дождались. На моменте 1460.
ETH-BTC 0.045
Откуда они дрова везут? :shock:
for_u
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Повідомлень: 13
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  #<1 ... 2220222122222223
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