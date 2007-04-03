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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2221222222232224

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 13:17

В долгосрок на бирже хранить не совсем айс предложение
finyr2021
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:03

  finyr2021 написав:В долгосрок на бирже хранить не совсем айс предложение


Ну так коллега ж говорит - символические суммы. Хотя если символические - то имеет смысл закинуться каким нибудь новый дефаем или агрегатором ликвидности тем же 1inch или reef на полгодика. Всяко пару иксов будет.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 25 січ, 2021 14:50

Американский мегаслив грядет.
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