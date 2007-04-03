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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 січ, 2021 13:17
В долгосрок на бирже хранить не совсем айс предложение
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finyr2021
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Додано: Пон 25 січ, 2021 14:03
finyr2021 написав:
В долгосрок на бирже хранить не совсем айс предложение
Ну так коллега ж говорит - символические суммы. Хотя если символические - то имеет смысл закинуться каким нибудь новый дефаем или агрегатором ликвидности тем же 1inch или reef на полгодика. Всяко пару иксов будет.
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Додано: Пон 25 січ, 2021 14:50
Американский мегаслив грядет.
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