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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:18
Вроде, как, рынок по всем показателям медвежий. Но... ППЦ, как страшно шортить! ))
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sleazy
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ТупУм, Ірина_, Модератор
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