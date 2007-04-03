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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 січ, 2021 15:18
Вроде, как, рынок по всем показателям медвежий. Но... ППЦ, как страшно шортить! ))
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sleazy
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Додано: Вів 26 січ, 2021 20:20
sleazy написав:
Вроде, как, рынок по всем показателям медвежий. Но... ППЦ, как страшно шортить! ))
Коррекция возможно еще и будет,более глубокая чем обычно,но это еще не конец тренда..Альта еще не до конца себя показала.Будет еще всплеск,возможно даже завершающий перед конкретной коррекцией(падением) во второй половине-февраля,марте,по аналогу прошлого года.Нужно весь балласт не то что стряхнуть,а сбросить..Пора уже.Слишком много "рыб прилипал,ракушек и всякой трухи" налипло на киль судна и тормозят его ход,пора все конкретно почистить и загнать в док "на ремонт" на месячишко,да хомяков попугать,чтоб обделались по настоящему.
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osafly
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