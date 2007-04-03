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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2222222322242225

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 4.8 5 190
1) дно вже було пройдено
31%
59
2) не нижче 3500
12%
23
3) 3250-3499
3%
6
4) 3000-3249
7%
14
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
8
7) 2250-2499
3%
5
8) 2000-2249
3%
6
9) нижче 2000
33%
62
Всього голосів : 190
Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 15:18

Вроде, как, рынок по всем показателям медвежий. Но... ППЦ, как страшно шортить! ))
sleazy
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 січ, 2021 20:20

  sleazy написав:Вроде, как, рынок по всем показателям медвежий. Но... ППЦ, как страшно шортить! ))


Коррекция возможно еще и будет,более глубокая чем обычно,но это еще не конец тренда..Альта еще не до конца себя показала.Будет еще всплеск,возможно даже завершающий перед конкретной коррекцией(падением) во второй половине-февраля,марте,по аналогу прошлого года.Нужно весь балласт не то что стряхнуть,а сбросить..Пора уже.Слишком много "рыб прилипал,ракушек и всякой трухи" налипло на киль судна и тормозят его ход,пора все конкретно почистить и загнать в док "на ремонт" на месячишко,да хомяков попугать,чтоб обделались по настоящему.
osafly
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Повідомлення Додано: Сер 27 січ, 2021 01:56

  osafly написав: хомяков попугать,чтоб обделались по настоящему.

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